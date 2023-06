Foligno, 3 giugno 2023 – I giorni di Quintana, quelli che già si respirano a pieni polmoni, sono quelli giusti per presentare il magazine ECO. E’ stato portato alla ribalta e distribuito gratuitamente oggi pomeriggio presso l’Oratorio del Crocifisso . La bella location barocca era gremita di quintanari, curiosi e intellettuali.

Ha dato il benvenuto al vice Sindaco Riccardo Meloni, al presidente della Quintana Domenico Metelli, al vice Questore Adriano Felici, al comandante della Compagnia Carabinieri, Maggiore Giuseppe Agresti, all’ex massima carica europea del pugilato olimpico Franco Falcinelli, al maestro dello sport Nazzareno Mela e ai tanti intervenuti il direttore responsabile del periodico, il giornalista Gilberto Scalabrini.

E’ stato un tornado che ha travolto il pubblico dei lettori con le sue idee, il suo entusiasmo, la sua voglia di fare tutto e di più per questo giornale.

Il pomeriggio è stato condotto dal giornalista Roberto Conticelli, il quale ha sottolineato che per ECO è il settimo anno e, contrariamente a quanto si pensa che possa rappresentare un momento di crisi, per il periodico è tutt’altro. Questi sette anni rappresentano una grande crescita accompagnata da una grande volontà di rendere la qualità del cartaceo sempre più bella e vivace.

“Passione e cuore” – ha spiegato Conticelli – sono gli ingredienti della Redazione quando progetta e confeziona questi numeri da collezione.

Parole di elogio sono state espresse dal vice sindaco Ricardo Meloni e dal presidente dell’Ente Quintana, Domenico Metelli.

Hanno preso poi la parola la collaboratrice Maria Antonietta Angelella, l’Art Director del giornale Pierpaolo Ramotto e il giornalista Roberto Di Meo. Quest’ultimo ha firmato l’intervista con il Presidente Metelli, il quale parla di aprire le porte del campo de li giochi alle donne.

“I tempi si legge nell’articolo – sarebbero maturi per far gareggiare un’amazzone al Campo de li Giochi. Sì proprio una amazzone”.

Ci coglie di sorpresa -scrive Roberto Di Meo- il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e al nostro visibile stupore aggiunge: “Il condizione è d’obbligo – aggiunge – perché la decisione finale deve essere presa dai singoli rioni. Sono loro che scelgono chi far correre. Io posso solo dire che se fosse dipeso da me in quanto Ente Giostra lo avrei fatto dieci anni fa. Le donne che fanno equitazione sono tante ed anche molto brave. E anche a Foligno ci sono delle campionesse. Quindi non vedo perché non tentare. Sarebbe una novità e la cosa desterebbe molto interesse. Basta solo prepararle a tenere la lancia che pesa tre chili e il gioco è fatto. Ci stiamo avvicinando all’ottantennale della Giostra che ci sarà nel 2026. E in tre anni possono accadere tante cose”.

Del resto, una amazzone che sfida il dio Marte, da tempo se ne parlava. Era un sogno nascosto, poi mica tanto, del presidentissimo Ariodante Picuti. Amazzoni e sogni a parte, le manifestazioni di questo 2023 presentano novità e graditi ritorni.

“Sarà una specie di anno zero – aggiunge il presidente Metelli – già iniziato con la festa del popolano (il 13maggio scorso) che ha visto un grande entusiasmo. I popolani sono l’anima della Quintana ed era più che giusto dedicare a questo variopinto popolo festante una giornata particolare. Ma la novità più grande è quella delle prove ufficiali che precedono la gara”.

Intervista che ha subito raccolto tanti consensi e che sarà destinata in questi giorni ad aprire un dibattito..

