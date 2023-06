A Santa Maria degli Angeli è stato presentato il progetto per l’edizione 2023 del “Palio del Cupolone – J’Angeli ’800”.

Assisi, 4 giugno 2023 – Dopo i saluti dell’Amministrazione comunali portati dal sindaco Stefania Proietti e la presentazione del palio e del mini-palio, è stato presentato il nuovo programma, che si annuncia ricco di eventi. Il Direttore Artistico Susanna Tartari ha reso noti alcuni cambiamenti che sono stati apportati, ed alcune novità che vedremo durante le nove giornate dell’evento. Lo stesso direttore artistico ha poi svelato i tanto attesi nomi dei tre giurati: grandi nomi del cinema, della televisione e del teatro italiano ed internazionale. Eccoli:

PATRIZIA ANANIA (Presidente di Giuria) – Regista, insegnante di tecnica vocale, dizione e recitazione, conduttrice di trasmissioni radiofoniche e televisive (di cui è stata anche autrice e produttrice). Una vita dedicata all’insegnamento delle tecniche teatrali in diverse scuole, sia nella sua terra natia – la Calabria – che in altre regioni (Scuola Teatro di Mantova e Studio Cinema International a Roma e Verona), fino a tenere corsi di teatro nell’evento Encontrart a San Paolo in Brasile. Ha lavorato per diversi anni come attrice nella compagnia Lisianthus, e collabora tuttora – come attrice – con la compagnia brasiliana Cia Nissi di Sao Paulo.

ARTURO ANDREOLI – Scenografo e consulente storico cinematografico di livello internazionale. Andreoli ha collaborato alle scenografie di note trasmissioni televisive, tra cui Fantastico e Domenica in ed a moltissimi video per noti cantanti (Zucchero, Sting, Antonello Venditti, Giorgia, e Vasco Rossi, ecc.). Nel mondo del Cinema leggiamo il suo nome come scenografo, consulente storico e costumista in importanti film (Il nome della Rosa, Paganini, Pianola Meccanica, Io e Napoleone, Red Tails, L’uomo che verrà, sono solo alcuni di una lunga lista).

LUIGI MARCHIONE – Scenografo. Una carriera lunga trent’anni, cominciata nel 1979 con La luna di Bernardo Bertolucci e proseguita con il teatro d’Opera di Zeffirelli e le tante esperienze in Inghilterra ed in altri Paesi del mondo. Una carriera costellata di plausi e premi (su tutti i due Nastri d’Argento e i due David di Donatello per la migliore scenografia, vinti per Il mestiere delle armi e Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi; e ancora il Capitello d’Oro al Sannio FilmFest). Ha lavorato con Ermanno Olmi, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Ridley Scott, Guy Ritchie. Ma anche con Gianni Quaranta, Alessandro D’Alatri, Carlo Verdone, Francesca Archibugi.

Fra le novità di questa prima giornata, il piccolo omaggio che ha accolto e intrattenuto il pubblico: Stefano Stinchi e Patrick Write con lo spettacolo Note di strada della Compagnia Teatrale Accademia Creativa. Un Concerto Itinerante Per Pianoforte e Violino, le cui musiche sono state coreografate da Le Bianche Presenze – trampolieri con grandi costumi alati – trasportando il pubblico nel favoloso mondo romantico che avvolse una parte del XIX secolo.

Al termine è stato offerto un aperitivo preparato seguendo alcune ricette dell’800: i piccoli panini scozzesi dal nome scones, di moda intorno al 1840 che divennero vero e proprio mito grazie alla Regina Vittoria; i tramezzini al cetriolo, quei cucumber sandwiches citati da Oscar Wild nel famosissimo testo teatrale L’importanza di chiamarsi Ernesto; e ancora la mortadella al pistacchio che tanto amava Giuseppe Mazzini.

Si preannuncia un’edizione davvero ricca di cose belle, questo Palio del Cupolone – J’Angeli ’800.

