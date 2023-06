Esperti a confronto il 9 e 10 giugno prossimi in occasione del 60° Convegno ALaMMU

SPOLETO, 5 giugno 2023 – Un evento scientifico di primo piano, che vedrà la partecipazione di decine di esperti e specialisti di chiara fama nazionale, si svolgerà a Spoleto, il 9 e 10 giugno prossimi, presso l’Albornoz Palace Hotel. È in programma infatti il 60° Convegno ALaMMU (Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Umbria) di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale promosso dalla Sezione Interregionale della Società Italiana di Nefrologia con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Spoleto e Università degli Studi di Perugia.

“Il Convegno – spiegano i presidenti dott. Lorenzo Di Liberato e dott.ssa Paola Vittoria Santirosi, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Usl Umbria 2, inizierà con una rievocazione del ruolo dell’ALaMMU e con le testimonianze dei Nefrologi Umbri che hanno contribuito a costruire la Storia della Nefrologia” “Saranno predisposte – proseguono i due professionisti – diverse sessioni di lavoro per affrontare le tematiche più importanti del mondo nefrologico: il trapianto renale con ampio spazio dedicato al trapianto pre empty ed alle nuove strategie terapeutiche in grado di garantire il trapianto ai pazienti iperimmuni”.

I temi al centro del dibattito scientifico:

Gli accessi vascolari in emodialisi con particolare attenzione alla salvaguardia delle fistole artero-venose ed alla gestione dei Cateteri Venosi Centrali con uno sguardo proiettato ai nuovi approcci di confezionamento non chirurgico della fistola;

le innovazioni tecnologiche della telemedicina applicate alla terapia dialitica per favorire la domiciliarizzazione dei trattamenti sostitutivi peritoneale ed emodialitico;

Il Convegno sarà, inoltre, l’occasione per un confronto dialettico con altri specialisti: Oncologo, Geriatra e Cardiologo. Ci sarà spazio per un ampio dibattito tra il mondo delle istituzioni e gli specialisti per mettere in primo piano la Nefrologia nel panorama sanitario nazionale.

“L’evento ALaMMU – concludono i presidenti del convegno dottori Lorenzo Di Liberato e Paola Vittoria Santirosi – rappresenta una tappa importante per arricchire il percorso formativo dei giovani colleghi e degli infermieri in uno spirito di attiva partecipazione, condividendo le Competenze Mediche e le capacità tecniche ed organizzative del Personale Infermieristico”.

