Per dare il benvenuto alla bella stagione con la cucina firmata dall’Executive Chef Daniele Auricchio eccezionalmente declinata in chiave street food

Castel Giorgio (TR) , 7 giugno 2023 – Immerso nello scenario mozzafiato dello spicchio di Umbria che svetta sul Lago di Bolsena, Borgo La Chiaracia Resort & Spa in località Castel Giorgio (TR) il 18 giugno dà il benvenuto alla bella stagione con la quarta edizione del suo «Pic Nic del Borgo», il goloso appuntamento enogastronomico che inaugura ufficialmente la stagione en plein air dello smart resort di Eugenio Vinciguerra e Anna Ramazzotti. Un evento ormai entrato non solo nella tradizione di Borgo La Chiaracia ma soprattutto nel cuore dei suoi ospiti, invitati per un’intera giornata a vivere all’aperto – tra querce secolari, vigne, noccioli e ciliegi autoctoni – questo speciale luogo in equilibrio fra tradizione e modernità, wellness e business, lusso ed ecosostenibilità, eccellenza e sperimentazione enogastronomica.

Per l’occasione l’Executive Chef Daniele Auricchio ha messo a punto un bouquet di ricette che traghettano in chiave street food alcuni pilastri della sua cucina: stagionalità delle materie prime, attenzione alle produzioni locali, impeccabilità delle cotture e spirito d’innovazione. Per offrire, anche sul grande prato che incornicia il resort, tutto il gusto concreto ma mai scontato che il giovane chef campano regala ogni giorno nelle sale dei due outlet di ristorazione ospitati all’interno di Borgo La Chiaracia: la trattoria moderna La Pagoda e il ristorante gourmet Radici. Con il cuore ancorato alla sua straordinaria città d’origine, Napoli; con una passione incondizionata per la preziosissima terra d’adozione, l’Umbria; e con lo sguardo sempre proiettato in avanscoperta sulle tradizioni e sulle tendenze dal mondo.

Sono nate proprio così – intrecciando origini campane, animo umbro e piglio internazionale – le quattro proposte di street food d’autore perfezionate da chef Auricchio per l’edizione 2023 del «Pic Nic del Borgo», realizzato ancora una volta sotto la supervisione puntuale e decisiva del general manager della struttura Matteo Calcabrini.

A partire dall’immancabile Pizza napoletana, preparata nella versione a Portafoglio e Fritta, eccezionalmente farcita con un must della cucina locale come la Coratella. Poi ci sono i Bao (leggerissimi panetti cinesi a vapore) che Daniele Auricchio riempie con un delizioso Pulled Pork di maiale rigorosamente locale. Il Panino alla Cicoria selvatica servito con la strapazzata di uova biologiche raccolte negli allevamenti della zona. E infine un irresistibile dessert in cui la nuova pastry chef Rosalia Fantucchio rende omaggio alla sua Sicilia: l’inconfondibile Brioche col Tuppo addolcita e resa unica da un gelato realizzato con le sole nocciole prodotte nella stessa Tenuta La Chiaracia.

Il tutto preparato al momento dallo chef e dalla sua brigata di cucina, in perfetto stile food truck, nelle diverse postazioni con banco e cucina espressa allestite nel grande giardino del Borgo. Infine, ad accompagnare le portate – che comprendono in tutto ben 20 preparazioni salate e 3 dolci – ci saranno le etichette di cinque cantine dell’Orvietano e le specialità di un piccolo birrificio artigianale dell’Alfina selezionate dal palato esperto del Maître Sommelier Mauro Clementi, professionista che guida con passione e partecipazione sia l’esperienza gourmet di Radici che quella più tradizionale de La Pagoda, e che durante l’evento del 18 giugno coordinerà il lavoro dell’impeccabile team di sala di Borgo La Chiaracia. Un gioiello dell’ospitalità a cinque stelle che sta rivoluzionando le coordinate dell’hôtellerie Country Luxury, e che con la quarta edizione del «Pic Nic del Borgo» conferma il suo spirito green, la voglia di mettere in contatto natura, turismo, enogastronomia e benessere della persona.

INFORMAZIONI

Borgo La Chiaracia Resort & Spa: Località Castel Giorgio (TR)

Data dell’evento: 18 Giugno 2023

Orario dell’evento: dalle ore 12.30 alle 17.00

Costo: € 55,00 a persona, con acqua, caffè e calice di vino incluso

Prenotazione obbligatoria allo: 0763.627123; o via mail a: info@borgolachiaracia.it

(2)