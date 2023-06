Dalla street art alle antiche tecniche di stampa dal 9 giugno a Città di Castello una mostra personale di litografie

Città di Castello, 7 giugno 2023 – L’artista Eduardo Relero da circa un mese si trova a Città di Castello affascinato dalla Tipografia Grifani Donati dal 1799, dalla sua storia e dalle antiche tecniche di stampa. (Nella foto, Eduardo Relero e Gianni Ottaviani)

L’artista in questo periodo trascorso tra le pareti della Tipografia si è trovato fianco a fianco con Gianni Ottaviani e i figli Alberto Maria e Milos per sperimentare la tecnica litografica: una residenza artistica che ha prodotto come risultato una serie di litografie in mostra presso la Tipografia Grifani Donati e acquistabili in tiratura limitata.

Il vernissage della mostra personale di litografie di Eduardo Relero avrà luogo venerdì 9 giugno alle ore 18.30.

Relero, durante la sua permanenza presso la Tipografia Grifani Donati, ha approfondito così una propria ricerca personale che lo ha portato a sperimentare la propria arte sulla pietra litografica, attraverso una produzione seriale che traspone le sue opere dalla strada alla carta di puro cotone, rendendole pezzi unici che per la prima volta il visitatore può scegliere, acquistare e portare con sé a casa.

Eduardo Relero nasce a Rosario, Argentina. Le sue opere, concepite per l’interazione con il pubblico, negli ultimi anni hanno fatto il giro del mondo; da New York a Roma, dal Messico a Tokyo.

Abbandonati gli studi accademici in favore di esperienze di arte di strada, negli anni ’90 dall’Argentina si sposta in Europa e arriva a Roma, dove può finalmente conoscere dal vero le opere di Tintoretto, Caravaggio e Veronese su cui si era formato, e incontra altri street artists.

Successivamente decise di trasferirsi in Spagna dove inizia il suo rapporto con l’anamorfismo: una tecnica usata per nascondere o indirizzare in modo molto specifico l’attenzione su qualcosa. L’osservatore è costretto attraverso un’illusione ottica a comprenderne la forma per decifrare un messaggio. Questi esperimenti diventano poi un modo per promuovere la plasticità, illustrando una condizione di esistenza o una situazione sociale, cercando così di dare al suo lavoro non solo un senso narrativo o un semplice effetto visivo.

Eduardo ha lavorato per Amnesty International, Microsoft, Coca Cola, l’Ambasciata del Messico, Oxfam, l’Università Complutense di Madrid, la Croce Rossa francese, il governo del Canada, il Gran Teatre del Liceu, tra molti altri.

(3)