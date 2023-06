Foligno, 7 giugno 2023 – Vestito di scuro e quasi sempre a testa bassa e con la voce che tradisce l’emozione, Luca Innocenzi ha chiesto scusa a tutti per l’increscioso episodio di domenica scorsa e annunciato pubblicamente di fare un passo indietro nella Giostra di Giugno.

Si è ritirato dalla competizione che lo vedeva fra i probabili vincitori. Un atto dovuto, che ha anticipato il probabile verdetto della giustizia interna all’Ente. Lo ha fatto questa sera, nel corso della conferenza stampa a palazzo Deli, accompagnato dal suo avvocato Fabio Michelangeli.

“Devo tanto a Foligno e alla Quintana -ha detto Luca- e se oggi sono qualcuno come cavaliere lo devo a tutti voi e anche alla passione e all’impegno che metto nella giostra”.

La sala riunioni era gremita di gente con i fazzoletti gialli al collo e di molti rionali del Morlupo.

Presenti anche i Priori, Fabio Serafini del Cassero, e Andrea Batori del Morlupo. Quest’ultimo ha chiesto celerità e certezza nella giustizia.

In apertura di conferenza, il presidente Metelli ha sottolineato a chi lo aveva criticato di essere stato ”tardivo” nella vicenda che “l’Ente Quintana ha voluto prima di tutto capire bene la vicenda che ha scosso tutto il mondo quintanaro”.

Pertanto, ha inviato tutti a stare sereni, a non trascendere. Ha pure inviato le famiglie a partecipare a tutti gli eventi della Quintana.

Una brutta macchia sulla manifestazione ma, da buon padre di famiglia, il Presidente Metelli ha chiesto a tutti di rispettare la scelta di Luca, anche se “senza di lui la Quintana di giugno sarà diversa”

Chi sostituirà il campione? I vertici di via Cortella non hanno ancora deciso, ma sembra che sia stato contatto Lorenzo Paci. Aveva abbandonato la lancia dopo la Quintana di settembre scorso, ma adesso per salvare capre e cavoli potrebbe tornare in pista.

Al termine della conferenza i due Priori si sono stretti la mano. Tra loro resta l’amicizia.

