Aggiudicata la gara alla ditta Park It s.r.l. che avrà 120 giorni per concludere i lavori

Spoleto, 7 giugno 2023 – Un sistema di infomobilità con pannelli a messaggio variabile, sensori intelligenti per il monitoraggio e la gestione informatizzata del traffico, un’app per il pagamento della sosta, con guida ai parcheggi e informazioni a cittadini e turisti. Non solo. Per la realizzazione a Spoleto di un ecosistema di Smart Mobility, tra gli obiettivi del programma di Agenda Urbana, è prevista anche una piattaforma ad hoc per monitorare i dati su presenze e flussi e l’uso di tecnologie per la gestione della sosta a pagamento in superficie e nei parcheggi di struttura.

La ditta Park It s.r.l. si è aggiudicata, con un ribasso del 14,66% ed una offerta di € 871.268,49, la gara pubblicata dal Comune di Spoleto nell’aprile scorso finalizzata al miglioramento della qualità ed accessibilità dei servizi di mobilità, di parcheggio, di accesso alla città ed una gestione unificata dei dati, per realizzare un progetto di “smart city” capace di semplificare notevolmente il processo di analisi strategica da parte dell’Ente.

Nello specifico la gara, i cui interventi dovranno concludersi entro 120 giorni a decorrere dal 5 giugno, prevede l’attivazione di una piattaforma per la gestione degli applicativi specifici della Smart Mobility, un nuovo sistema di controllo del traffico tramite telecamere e sensori bluetooth e degli accessi ai parcheggi Spoletosfera e Posterna. Tra le forniture è prevista l’installazione di parcometri di ultima generazione per la gestione della sosta a pagamento su strisce blu e di pannelli a messaggio variabile (quelli già esistenti verranno integrati con il sistema di infomobilità).

I percorsi meccanizzati di collegamento dei parcheggi Spoletosfera e Posterna verranno inoltre dotati di un sistema di connettività con l’obiettivo sia di garantire una copertura di rete telefonica a quanti utilizzano i tunnel per recarsi in centro storico, sia di ricevere dati puntuali sul livello di affluenza nei percorsi.

Tra gli interventi è previsto anche un sistema di Digital Signage, con monitor installati lungo i percorsi di mobilità e una piattaforma per la gestione dei contenuti (CMS) per fornire informazioni ai cittadini in tempo reale, un sistema di alimentazione elettrica per l’area camper di via del Tiro a Segno (parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e la formazione del personale per la gestione del sistema.

Il progetto è finanziato sia attraverso le risorse di Agenda Urbana “Spoleto Moves” POR FESR 2014-2020, sia tramite il bilancio comunale (proventi da autovelox, imposta di soggiorno e risorse derivanti dall’avanzo vincolato).

