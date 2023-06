Visita all’Annunciazione di Raffaellino Del Colle restaurata

Città di Castello, 9 giugno 2023 – Un’occasione speciale, sabato 10 giugno 2023, per ammirare l’Annunciazione conservata nella Pinacoteca comunale, dopo l’intervento del recente restauro eseguito dal Roberto Saccuman e Elena Mercanti e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Sansepolcro nell’ambito della mostra su Raffaellino, in programma a settembre nel capoluogo biturgense.

“L’intervento di restauro è servito a mettere in sicurezza e valorizzare l’opera di Raffaellino, uno dei più importanti artisti presenti nella Pinacoteca comunale” dichiara Michela Botteghi, assessore alla Cultura del Comune tifernate. “Siamo molto soddisfatti non solo del risultato ma anche del fatto che è stato ottenuto con una sinergia di Vallata che mette a leva e promuove La Valle Museo, una visione del territorio in cui il comune di Città di Castello è impegnato anche per il Cinquecentenario di Luca Signorelli.

L’Annunciazione, conosciuta anche come Pala Sellari perché commissionata dalla famiglia per l’altare dell’Annunziata per la chiesa tifernate Santa Maria delle Grazie, fa parte della collezione cittadina ed è conservata presso la Pinacoteca Comunale di Città di Castello. Venne realizzata da Raffaellino del Colle probabilmente entro il 1530 ed è stata definita dagli storici nel corso dei secoli “la più bella tavola dipinta da Raffaellino del Colle” (Mancini), e anche “bellissima” (Andreocci)…

Proprio per questa occasione PoliedroCultura organizza delle visite guidate alla Pala Sellari e alle altre quattro opere di Raffellino presenti nel museo e sarà data la possibilità di dialogare con i restauratori: Roberto Saccuman e Elena Mercanti.

Sabato 10 Giugno

Orario visite guidate 16:30 e 17:15

Le visite sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso.

E’ necessario prenotare:

PoliedroCultura

📞0758554202 / 0758520656

📧 cultura@ilpoliedro.org

