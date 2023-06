Spoleto, 13 giugno 2023 – Circa quaranta appuntamenti in meno di due mesi tra teatro, musica, letture e arte. Presentato questa mattina a palazzo comunale, Accade d’estate a Spoleto 2023, il cartellone di eventi realizzato dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni e istituzioni culturali della città, inizierà domenica 16 luglio per concludersi sabato 9 settembre.

Gli spettacoli di Monica Guerritore e Giulio Scarpati, presente alla conferenza stampa di presentazione, dedicati ad Anna Magnani e Maria Callas; i concerti di Mannarino (Festival Suoni Controvento), Roy Paci e Alfa; gli incontri con gli scrittori Edoardo Albinati, Lorenzo Pavolini e Silvio Perrella.

Questi gli appuntamenti principali in programma, che si terranno nelle location del centro storico e negli spazi scenici del territorio spoletino, in un susseguirsi di appuntamenti culturali che vedranno protagonisti anche il Teatro Lirico Sperimentale, Umbria Ensemble, il Festival delle Regioni, le music band di Spoleto, Mirko Revoyera, l’associazione Spoleto musica, la Western Country Band,la Compagnia Agape Teatro di Bevagna, le opere sonore di Open Window, l’associazione Italia Langobardorum e STUDIO A’87.

“Con questa seconda edizione di Accade d’estate a Spoleto abbiamo migliorato quanto fatto lo scorso anno – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – strutturando ulteriormente la proposta culturale e coinvolgendo, insieme agli spazi teatrali del nostro centro storico, anche i borghi che fanno parte del territorio. Tutto questo partendo dalla convinzione che la cultura aiuta a creare sinergie e facilita la condivisione. Noi dobbiamo valorizzare le esperienze che arrivano dalla storia con l’arte di oggi, tenendo insieme le esigenze di chi vive la nostra città e i nostri borghi con le opportunità che in questi stessi luoghi si possono vivere”.

All’incontro con i giornalisti, insieme all’assessore Danilo Chiodetti e alla dirigente Roberta Farinelli, era presente anche l’attore Giulio Scarpati, che il 2 agosto sarà al Teatro Romano con lo spettacolo “Maria Callas, 100 anni in 100 minuti”.

“Ho conosciuto Spoleto circa trenta anni fa e tornare con questo spettacolo, dedicato alla Callas e al cambiamento che ha rappresentato per la lirica è per me motivo di grande piacere e soddisfazione – ha spiegato Giulio

Scarpati nel corso della conferenza – Si tratta di un’opera divulgativa per far conoscere meglio la sua arte e la sua musica”.

Commentando il programma di Accade d’estate a Spoleto, ha aggiunto:“Questa è la strada giusta, fare conoscere i territori attraverso la cultura. Il teatro e l’arte servono a migliorare la vita delle persone”.

(4)