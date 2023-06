E’ il secondo itinerario cicloturistico nei territori umbri delle acque. Una rete di itinerari attrezzati permanenti da percorrere a piedi e in bicicletta per promuovere il turismo outdoor esperienziale e scoprire l’Umbria en plein air

L’appuntamento cicloturistico, denominato “proporrà un percorso ad anello, della lunghezza complessiva di 160 Km adatto a bici da strada ed e-bike, che prevede, come punto di partenza e di arrivo, la(con ritrovo in piazza Matteotti) conducendo i partecipanti a scoprire una serie di località, fra boschi, vigneti, oliveti, eremi, frantoi e cantine, dislocate nei dintorni del capoluogo dell’Umbria e nei territori a nord del Tevere, dove i cicloturisti, sempre seguendo il fil rouge rappresentato dalle vie d’acqua, potranno ammirare luoghi d’arte e di storia immersi in splendidi paesaggi, oltre ad assaggiare i prodotti della tradizione agroalimentare umbra.

I comuni interessati dal percorso “”, oltre a Perugia, sono:, piccolo borgo medievale che racchiude, nella chiesa di Santa Maria Assunta, un capolavoro cinquecentesco del Perugino, la pala d’altare raffigurante la scena dell’Assunzione della Vergine con due predelle sottostanti recanti l’Annunciazione e Adorazione dei pastori;, paese situato in bella posizione panoramica sulla fertile pianura del torrente Aggia, che vanta come principale monumento dell’edilizia civile il, fatto costruire sulle vestigia dell’antico castello medievale dai marchesi Bourbon del Monte Santa Maria, una delle famiglie aristocratiche di lontana origine franca più in vista del principato mediceo, con ramificazioni in Umbria e nelle Marche;, suggestivo abitato che conserva l’aspetto medievale, con i caratteristici “vigoli”, i resti della rocca Longobarda risalente all’VIII secolo e la pieve di Santa Maria, ornata da un elegante portale romanico del 1279; infine,, città situata in una verde vallata dominata dal monte Acuto e resa fertile dal, che offre molteplici attrattive, non solo concentrate nel nucleo storico, caratterizzato dalla Rocca, superba fortezza medievale, ma anche nei dintorni, tra castelli, borghi medievali e antiche chiese, fra cui l’abbazia di San Salvatore e, sorto nel Cinquecento sulla cima del monte, a 700 metri d’altitudine, tra fresche foreste di abeti e castagni.

L’iscrizione all’evento cicloturistico non competitivo, previa registrazione sul sito ufficiale U-Flow https://uflow.it/ , è gratuita e sarà seguita dalla consegna del kit di partecipazione, che comprende la traccia GPX per la descrizione particolareggiata di tappe e percorsi, necessaria per orientarsi, un recapito per la richiesta di assistenza in caso di emergenze, una “welcome box” e la roadmap, che include lo spazio per l’apposizione dei timbri previsti per attestare il passaggio nei comuni coinvolti, i consigli di visita ai luoghi di rilievo storico-artistico incontrati lungo il tragitto e le informazioni per le soste gastronomiche e gli eventuali pernottamenti in strutture ricettive.

Alla fine del percorso, che potrà essere completato in massima libertà senza vincoli di orario, con i ritmi e secondo le tempistiche adatte per ciascuno, i partecipanti troveranno ad accoglierli un “villaggio sportivo” dove poter assaggiare le eccellenze della tradizione agroalimentare dei territori attraversati.

Il prossimo appuntamento cicloturistico sarà l”Umbria Crossing Bike Experience – Bastia / Yellow wave”, che avrà luogo dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 nelle terre della Valle Umbra, con partenza e arrivo a Bastia Umbra (Pg) e tragitto complessivo di 91.8 km.

I tre appuntamenti cicloturistici rientrano nel progetto “U-FLOW | Umbria – Fiumi Lago On Water”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione tramite il bando della Regione Umbria “UMBRIAPERTA: Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali” e finalizzato a coinvolgere più amministrazioni comunali umbre in una operazione di marketing territoriale volta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ma anche ambientale e enogastronomico della Regione, e integrata al turismo outdoor esperienziale di matrice sportiva.

I comuni umbri aderenti al progetto e attraversati dai tre differenti percorsi sono: Perugia, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Lisciano Niccone, Bastia Umbra, Corciano, Umbertide, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina.