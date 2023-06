All’Hotel La Rosetta di Perugia alle ore 17:30

Perugia, 15 giugno 2023 – Domani, venerdì 16 giugno, alle ore 17:30, si terrà la presentazione della pubblicazione ‘L’impronta dell’acqua. Il Trasimeno tra arte e scienza’.

L’evento si terrà presso l’Hotel La Rosetta di Perugia (Piazza Italia, 19) e rappresenta l’ultima fase del progetto artistico e scientifico, durato oltre un anno, sviluppato con Roberto Ghezzi, promosso da Arpa Umbria e sostenuto da Fondazione Perugia.

Sarà l’occasione per visionare in anteprima la pubblicazione e per scoprire i segreti di una inedita avventura tra scienza, arte, sostenibilità e il fascino di un territorio che ha saputo ispirare grandi artisti.

Al temine dell’incontro ci sarà un aperitivo.

