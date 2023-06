In manette un 25enne della Costa d’Avorio, a Perugia senza fissa dimora

Perugia, 15 giugno 2023 – Dopo alcune notti di controlli a seguito di diversi furti ai danni di alcuni negozi della città, i Carabinieri della Stazione di Perugia e della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza per i reati di violenza e resistenza a P.U., rapina e furto aggravato un 25enne della Costa d’Avorio, a Perugia senza fissa dimora, noto alle Forze dell’Ordine.

In particolare, i militari impegnati in mirato servizio allertati dall’allarme scattato nel bar del distributore di benzina poco distante dalla caserma, hanno visto l’arrestato allontanarsi di corsa.

Durante l’inseguimento il 25enne ha lanciato contro i Carabinieri, a piedi e in macchina, delle monetine che aveva appena rubato dal bar e alcune pietre e bastoni che trovava per terra, per poi essere fermato in via Campo di Marte, mentre passeggiava, come se nulla fosse successo, insieme ad una ragazza.

Durante la fuga il 25enne aveva tentato anche di liberarsi della felpa che era solito indossare quando metteva a segno i colpi, e che i militari hanno ritrovato poco distante da dove è stato fermato. Il 25enne è stato così accompagnato in caserma e, una volta all’interno, si è dimostrato insofferente, fino a diventare violento e colpire con un calcio un militare, provocandogli la frattura di un dito. Il soggetto, come disposto dal PM di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e all’esito dell’udienza il giudice ha disposto di associarlo alla casa circondariale di Capanne.

