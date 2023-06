Domenica 18 giugno, ore 21, concerto dei vincitori del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A.Belli”

Foligno, 16 giugno 2023 – Dal Barbiere di Siviglia alla Bohéme, dalle Nozze di Figaro alla Vedova Allegra. Saranno i più celebri brani del repertorio operistico ad animare “Un’Aura Amorosa”, concerto in programma per gli Amici della Musica di Foligno, domenica 18 giugno, ore 21, all’Oratorio del Crocifisso.

Protagonisti due vincitori del concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, la soprano Chiara Guerra (nella foto) primo premio dell’edizione 2023, e il tenore Manuel Roberto Zangari, edizione 2022. Una proposta di grande godibilità che vedrà al pianoforte Linda Di Carlo, pianista e clavicembalista con all’attivo un’intensa attività concertistica in importanti festival e associazioni musicali in Italia e all’estero. Clavicembalista dell’Orchestra da Camera di Perugia, è docente di Accompagnamento Pianistico al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.

Nonostante la giovane età, già prestigiosa l’attività concertistica, anche internazionale, della Guerra, 26 anni, che nel 2021 ha tra l’altro vinto l’audizione per l’“Accademia di alto perfezionamento in repertorio verdiano” del Teatro Regio di Parma, mentre nel 2022 è stata ammessa all’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici “Scuola dell’opera” del Teatro Comunale di Bologna. Di recente è stata selezionata per il concorso “Voci in Barcaccia” di Rai Radio 3.

Talento in ascesa pure per Manuel Roberto Zangari – 29 anni -, concertista sia corale che solista, componente di realtà corali di livello assoluto come il Coro Giovanile Italiano, Ars Cantica e UT Insieme Vocale-consonante, sotto la direzione di importanti direttori di coro quali D. Tabbia, L. Donati, M. Marchetti, M. Berrini, G. Graden. Ha partecipato ai festival e alle rassegne corali più importanti del panorama nazionale e internazionale.

Un’“Aura Amorosa” vede insieme Amici della Musica di Foligno e Associazione Musicittà.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.

