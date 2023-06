ASSISI, 16 giugno 2023 – In seguito all’annuncio circa la scelta del Santo Padre Francesco di prolungare per altri due anni il servizio del vescovo 75enne della diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra e Foligno, Mons. Domenico Sorrentino, fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ha dichiarato:

«Una scelta nel segno della continuità, di cui ringraziamo papa Francesco, mentre in filiale obbedienza e in spirito di fraterna collaborazione ci stiamo preparando al Giubileo 2025 e abbiamo cominciato a celebrare il centenario francescano, che si articola negli anni in 5 anniversari, che culminerà nel 2026, quando vivremo gli ottocento anni dalla morte di san Francesco.

Auguro al nostro caro padre Vescovo Domenico un gioioso e proficuo ministero pastorale alla guida delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, con piena vitalità e pieno affidamento al Signore. Lo ringrazio altresì di aver confermato la propria disponibilità alla richiesta della Chiesa, e gli assicuriamo come comunità di frati francescani, preghiera e vicinanza fraterna, nello stile di san Francesco, ‘uomo tutto cattolico e apostolico’».

(1)