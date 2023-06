Foligno, 17 giugno 2023 – Tanta gente ha assistito ieri sera alla sfilata del corteo storico lungo le principali vie del centro. Tra una breve sosta e l’altra le comparse (sono sembrate in numero ridotto rispetto agli anni passati) hanno sfilato al rullo dei tamburi e agli squilli argentini delle chiarine.

Un corteo che meritava più applausi, soprattutto per la bellezza dei costumi e il tambureggiare degli zoccoli dei cavalli, in particolare dei tanti ed eleganti frisoni, una delle razze più antiche d’Europa. Purtroppo, chi assiste a questa straordinaria meraviglia del barocco resta “tiepido”, osserva ma non è tradito dall’emozione.

Eppure, la Quintana ha tanti punti di forza e da 77 anni riaccende le luci della festa, ci riporta indietro nel tempo.

Un caleidoscopio attraverso il quale possiamo fare un viaggio nel 1600 e assistere nel grande teatro a cielo ad un flashback temporale di sei secoli in cui il tempo nell’ordine che conosciamo tutti rallenta la sua corsa, sposta opportunamente i meccanismi dei bilancieri della storia e traveste la città di un paganesimo sacrale e mistico.

Ieri sera un bel colpo d’occhio è stato anche quello dei nuovi costumi dei tamburini del rione Pugilli.

Molti si chiedono come ha fatto una festa del tutto simile a una miriade di eventi analoghi a sopravvivere così tanti anni al mondo moderno?

Semplice: i dieci Rioni sono il vero nucleo sociale e aggregante della Quintana e hanno costituito un modo di vivere che altrove si è perduto con il passaggio alla modernità.

Questa sera, al campo de li giochi, la Giostra della Quintana. Si inizierà alle 21 e solo a mezzanotte sapremo che sarà il vincitore del Palio.

Vi proponiamo alcune immagini del fotografo Fabrizio Mazzocco, scattate in piazza san Domenico, dove si trova una delle chiese più antiche della città: Santa Maria Infraportas.

(4)