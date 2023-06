L’incontro, alla presenza anche della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, si terrà al termine dell’assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Umbria

Bevagna, 18 giugno 2023 – Domani, lunedì 19 giugno al Teatro Comunale Francesco Torti di Bevagna è in programma l’assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Umbria. Dopo la parte privata per l’approvazione del bilancio, alle ore 16 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “Sistema economico agricolo: fattori limitanti e percorsi di sviluppo”.

Ai saluti istituzionali da parte del sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, faranno seguito le introduzioni di Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria, e di Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria Unipg.

Successivamente prenderà il via la discussione su “Gli Strumenti a supporto dello sviluppo di sistema”, la prima delle due tavole rotonde in programma. Interverranno: Luigi Giganti, Unicredit (“Finanza per innovazione e sviluppo”); Daniele Caceffo Cattolica Assicurazioni (“Il rischio d’impresa”); Michele Michelini, Direzione sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale Regione Umbria (“Politiche regionali per lo sviluppo”); Gaetano Martino, direttore Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Unipg (“Innovazione: ricerca, sperimentazione e divulgazione”); Francesca Todisco, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Unipg (“Fattori limitanti: accesso alla risorsa idrica”); ed infine Nicola Modugno, direttore ITS Umbria Accademy, e Cristiano Casagrande, direttore Confagricoltura Umbria (“Formazione e lavoro”). A moderare l’incontro sarà il giornalista Antonello Brughini.

“Aggregazione: supporto allo sviluppo e alla sostenibilità economica” è invece il titolo della seconda tavola rotonda, moderata dal giornalista Giacomo Marinelli. Interverranno: Ivano Mocetti, presidente Costa D’Oro (“Aggregazione e co-branding”); Giovanni Tamburini, vicepresidente Coprob (“Filiera saccarifera italiana”); Francesco Loreti, Truffleland (“Riconquista produttiva delle aree marginali”); Roberto Morroni, assessore all’agricoltura Regione Umbria, e Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria (“Ambiente, salubrità e distribuzione del valore”).

I lavori del convegno saranno chiusi dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

