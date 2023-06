Foligno, 18 giugno 2023 – Nell’ambito del convegno internazionale su “Dante e intercultura” che si terrà ad Atene dal 19 al 22 giugno, il Comune di Foligno donerà al Museo Benaky una copia anastatica della prima stampa della Divina Commedia, illustrata nel 2022 dall’artista contemporaneo Luigi Serafini. La relazione con il Museo Benaky è stata creata grazie all’Inner Wheel Club di Foligno nel progetto di scambio culturale con il Club Inner Wheel ateniese.

Sarà l’ambasciatrice d’Italia in Grecia, Patrizia Falcinelli, a consegnare l'”editio princeps”, come donazione da parte della città di Foligno. Il libro, che sarà esposto stabilmente in una teca nel museo ateniese, fa parte delle edizioni speciali illustrate ogni anno per il Comune di Foligno da un artista contemporaneo, nell’ambito delle celebrazioni per la prima stampa della Divina Commedia.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, si collegherà on line lunedì 19 pomeriggio, per partecipare ai saluti istituzionali di apertura del convegno. Il convegno, che affronta temi danteschi e più generalmente letterari, linguistici e di scambio interculturale tra Italia e Grecia, sarà visibile anche in streaming:

Link di partecipazione a distanza

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m4c9db07232e74e191be98f5c94fa27d8

Meeting number: 2730 088 5996 • Password: eap2023

Il programma completo è sul sito dell’Istituto italiano di cultura di Atene, a questo link:

https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it/gli_eventi/calendario/primo-convegno-iternazionale-la.html

