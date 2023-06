Spello, 19 giugno 2023 – Ieri, intorno alle ore 12:30, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Foligno è intervenuta per soccorso a persona in via Abbeveratoio dell’Asino a Spello.

Un signore anziano caduto lungo il percorso che costeggia le mura romane si è lievemente ferito ed è stato soccorso dalla squadra dei pompieri che poi l’ha affidato agli operatori sanitari del 118.

(4)