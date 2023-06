Spoleto, 20 giugno 2023 – Per fare chiarezza circa lo stralcio/rottamazione delle cartelle 2023 riguardanti il Comune di Spoleto, ricordiamo che i principali punti della nuova definizione agevolata 2023 delle cartelle esattoriali sono tre: il saldo e stralcio delle “Mini Cartelle” con Agenzia Entrate Riscossione (AdER); la rottamazione “Quater” con Agenzia Entrate Riscossione (AdER); la rottamazione “Quater” nei casi di riscossione diretta da parte dell’Ente e/o di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo

Cominciamo dalle “mini cartelle” esattoriali, ossia quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – AdER) tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, (a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio). In questo caso il meccanismo è automatico, pertanto al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta. Il Comune di Spoleto, con Direttiva di Giunta comunale n. 30 del 30 gennaio scorso, ha deciso di avvalersi della procedura di stralcio automatico che interessa solamente i carichi affidati ad AdER (nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 il Comune di Spoleto era in regime di convenzione solo con il suddetto agente della riscossione).

Per quanto riguarda la rottamazione “Quater” con Agenzia Entrate Riscossione – AdER, la Legge di Bilancio 2023 prevede anche una nuova campagna di definizione agevolata delle cartelle di pagamento relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – AdER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, anche nel caso in cui siano stati già oggetto di altri meccanismi agevolativi.

È prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Entro il 30 giugno 2023 i contribuenti devono trasmettere la domanda di rottamazione (la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate Riscossione esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il link predisposto sul sito dell’Agenzia), indicando il numero di rate in cui si intende pagare il debito. In virtù della scadenza della convenzione con AdER (ex Equitalia) nel 2016, i carichi interessati riguarderanno quelli ricompresi nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016.

In riferimento all’ultimo caso, il Comune di Spoleto sta valutando la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi affidati al Concessionario ICA – Imposte Comunali Affini Srl, nel periodo dal 26 settembre 2017 al 30 giugno 2022. Nel caso in cui l’amministrazione riterrà opportuno aderire alla suddetta definizione agevolata, la stessa sarà adottata dall’Ente con apposito atto entro la data del 31 luglio 2023.

(5)