Premiati i migliori cocktail bar e bartender di Perugia dopo la Mixology Competition: Roberto Milanesi si è aggiudicato il titolo di Vincitore PGCW23 con la sua grandissima drinklist e il premio come “Miglior Signature Cocktail”, Matteo Allegrini ha conquistato il premio per la categoria “No Alcohol” mentre Agnese Celentano è la vincitrice del premio “Rookie”

PERUGIA, 20 giugno 2023 – Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di Perugia Cocktail Week, evento patrocinato da Comune, Confcommercio e Università dei Sapori, con l’obiettivo di creare la cultura del buon bere intrattenendo e divertendo, tenendo sempre al centro il tema del bere responsabile che si è svolta dal 12 al 18 giugno all’interno di un circuito di locali selezionati, a Perugia.

Focus dell’evento è stata la promozione dell’importanza del consumo di alcolici in modo moderato e consapevole nel rispetto della propria salute e di quella degli altri.

Durante la PGCW 2023 sono stati organizzati laboratori e workshop per coinvolgere, oltre a bar, realtà della ristorazione e gastronomia umbra e per far scoprire a cittadini e turisti le eccellenze del territorio dal quale i drink prendono ispirazioni nei loro sapori e profumi.

L’evento ha previsto anche una Mixology Competition durante la quale i cocktail bar partecipanti hanno presentare una drinklist composta da tre cocktails: un Cosmopolitan, un signature cocktails a base di gin e che richiami il territorio, un analcolico o drink a bassa gradazione. Le ricette realizzate sono state poi valutate da giudici esperti sotto diversi punti di vista: tecnico, estetico e sensoriale. I vincitori della “Cocktail Competion” di Perugia Cocktail Week’23 sono stati Roberto Milanesi del Collins che si è aggiudicato il titolo di Vincitore PGCW23 con la sua grandissima drinklist e il premio come Miglior Signature Cocktail con il suo “Fake Water”, Matteo Allegrini de Il Bistrot che ha conquistato il premio per la categoria No Alcohol: il suo Mediterraneo, è il miglior analcolico dell’edizione ’23. Per conclure, un riconoscimento speciale è andato ad Agnese Celentano del Mercato Vianova, vincitrice del premio “Rookie” un premio che si è deciso di introdurre quest’anno attribuendolo al miglior bartender emergente in gara.

Importante sottolineare come la PGCW, anche attraverso con la realizzazione di cocktails analcolici, ha mirato a promuovere il bere etico e responsabile perché un drink ben miscelato e senza alcol non diminuisce certo il piacere del bere.

“La Perugia Cocktail Week 2023 – ha detto l’organizzatore Marco Triani – si è chiusa con una partecipazione ed un entusiasmo inaspettato. Abbiamo passato dei giorni stupendi, con persone fantastiche che ci hanno fatto crescere sia sul piano professionale che sul piano umano. Perciò consentiteci di ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questa stupenda avventura. A partire dalle istituzioni e gli sponsor che hanno creduto e sostenuto questo progetto. Un grazie particolare va a tutti i locali che ci hanno ospitato e a tutti i bartender che si sono messi in gioco con professionalità e partecipazione. Grazie anche alle molte persone che ci hanno affiancato in questo bel percorso. Last but not least un ringraziamento speciale ai giudici Riccardo Benvenuti e Jose Navarro che con la loro passione ci hanno permesso di far si che questa edizione della Perugia Cocktail Week sia stata davvero un successo. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione”.

