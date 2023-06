La cerimonia davanti alle istituzioni e alle autorità londinesi, ai giornalisti e agli operatori culturali. Una delegazione di Assisi, con il sostegno di Fondazione Perugia e dello sponsor Sir Safety, visita l’esposizione

Assisi, 28 giugno 2023 – Una delegazione del Comune di Assisi e del Sacro Convento domani pomeriggio visiterà la prima grande mostra d’arte dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi, allestita alla National Gallery di Londra con oltre 60 opere provenienti da tutto il mondo.

Grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia e al supporto dell’impresa Sir Safety, il sindaco Stefania Proietti e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, insieme al consigliere comunale Giuseppe Cardinali, e a Fra’ Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, presenzieranno all’evento che si svolgerà davanti alle istituzioni e autorità londinesi, ai giornalisti e agli operatori culturali.

A fare gli onori di casa il direttore della Nazional Gallery Gabriele Finaldi che, insieme a Joost Joustra, ha curato la mostra convinto di quanto il messaggio di San Francesco sia forte e attuale per il suo radicalismo spirituale, per l’impegno verso i poveri e l’amore per il Creato, così come per i suoi potenti appelli alla pace e al dialogo con le altre religioni.

Nel corso dell’evento sarà anche presentato, a cura dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars, il primo Festival di musica medievale DeMusicAssis, in programma dal 16 al 20 agosto, con artisti internazionali, concerti, conferenze, laboratori, tour alla scoperta dell’iconografia musicale.

«Saint Francis of Assisi della National Gallery è un’esposizione davvero straordinaria – afferma Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia –. La ricchezza di opere e contenuti fa emergere tutti i temi salienti della vita del Santo, ma anche il modo in cui la sua esperienza umana è stata letta e interpretata nei secoli.

Una mostra capace di valorizzare a livello globale la potenza senza tempo del messaggio francescano, e con esso la bellezza e il valore della nostra terra. La promozione dell’Umbria attraverso il linguaggio universale dell’arte è fra gli obiettivi principali della nostra attività in favore della comunità e della sua storia. Che questo impegno riesca a varcare i confini nazionali, e in un contesto tanto prestigioso, rappresenta una vittoria per tutti”.

Anche l’imprenditore Gino Sirci, fondatore e Ceo della Sir Safety, sostiene con immenso piacere l’evento di domani pomeriggio “perché siamo orgogliosi di far conoscere il nostro Santo all’estero e in particolare in una terra prestigiosa come quella londinese. Sono dell’idea che dobbiamo fare tutti la nostra parte per rafforzare la nostra assisanità ed esportare nel mondo la straordinaria bellezza della nostra città”.

L’esposizione, intitolata “Saint Francis of Assisi”, è stata inaugurata in una giornata storica per il paese britannico e cioè l’incoronazione a Londra di re Carlo III, e sarà aperta fino al 30 luglio prossimo. Nelle sale a piano terra della National Gallery è possibile ammirare le opere provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane, che coprono più di sette secoli.

Si va dai primi pannelli medievali, reliquie e manoscritti ai film moderni, fino a opere d’arte contemporanea, fotografie e persino a un fumetto Marvel, a dimostrazione di come il fascino e il messaggio del Santo di Assisi abbiano trasceso generazioni, continenti e tradizioni religiose. Un’esposizione unica, che va dal XIII secolo ad oggi e riunisce dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Büttner e Richard Long.

Tra le opere esposte ci sono anche tre preziosi pezzi provenienti dal Museo del Tesoro e dalla Biblioteca della Basilica di San Francesco in Assisi.

“Saint Francis of Assisi” è visitabile, come detto, al 30 luglio 2023. L’ingresso è libero.

Info: nationalgallery.org.uk

