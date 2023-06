Perugia 29 giugno 2023 – Recentemente CGIL FP – CISL FP e UILPA si sono attivati in merito alla situazione di carenza del personale all’interno degli uffici delle Dogane e dei Monopoli di Perugia e hanno rappresentato il grande lavoro svolto dal personale, tra mille difficoltà operative, con carichi di lavoro sempre più insostenibili.

CGIL FP – CISL FP e UILPA prendono atto dell’attenzione del Direttore Territoriale della Toscana e Umbria il dott. Davide Bellosi, sulle gravi carenze di organico, per risolvere le quali si è attivato con l’assegnazione di nuove risorse verso gli uffici perugini ed attingendo dagli altri con interpelli mirati in attesa della conclusione sia della mobilità intercompartimentale sia a breve dei concorsi in atto.

Si tratta di un primo positivo segnale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per quanto non pienamente rispondente alle attese di uffici in forte sofferenza come gli uffici di Perugia e che, comunque, dovrà essere misurato sulla scorta dei risultati nel fare fronte ad una situazione di emergenza che rischia sempre più di peggiorare.

Al momento, infatti, con l’incremento esponenziale dei voli presso l’aeroporto San Francesco d’Assisi, un simbolo dello sviluppo economico della Regione Umbria che vuole diventare un driver della crescita nazionale, e la scarsità di personale negli Uffici destinata ad aumentare in previsione dei futuri pensionamenti, il rischio di un’impasse istituzionale esiste e va dato atto al Direttore Bellosi che sta cercando di prevenire questo rischio.

Tuttavia, il Direttore Bellosi non va lasciato solo di fronte a questo problema. Ecco il perché CGIL FP –CISL FP e UILPA fanno appello al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una risoluzione definitiva della tematica considerando anche la prossima conclusione dei bandi di concorso con una implementazione di nuovo personale attraverso assunzioni mirate verso gli uffici delle dogane e dei monopoli di Perugia in modo da scongiurare il rischio sopra paventato.

In Umbria, si gioca una partita d’interesse strategico nazionale. L’aeroporto può essere solo il primo step di un percorso di sviluppo economico a cui da tempo si sta lavorando.E’importante capire che, per la sua storia, ADM vede giocare un ruolo strategico nell’agevolare la crescita della Regione Umbria.

Per questo, CGIL FP – CISL FP e UILPA continueranno a vigilare. Lo dobbiamo ai lavoratori, agli umbri ed alla città di Perugia.

