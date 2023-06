Perugia, 30 giugno 2023 – Un’esplosione di teatro! Dal 3 al 6 luglio 2023, torna “Gelatine”, il festival di teatro per bambini e ragazzi (e non solo) curato da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

In questa quarta edizione “Gelatine” presenta diciotto spettacoli in quattro giorni e sei città: Perugia, Spello, Trevi, Città della Pieve, Corciano e Magione.

Il festival ospita “Palla al Centro”, vetrina delle produzioni di Teatro Ragazzi e Giovani delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria arrivato alla sua sedicesima edizione. Insieme agli spettatori piccoli e grandi saranno accolti così circa cinquanta operatori teatrali provenienti da tutta Italia.

Tra attori, burattini e pupazzi, l’intento è di colorare l’estate di sogni e visioni, in una bellissima occasione di incontro tra artisti appassionati e sguardi curiosi.

Iniziamo con il concerto di Antonio Ballarano Band, nella splendida cornice del parco di Villa Taticchi, Perugia.

Antonio ballarano – voce

Tiziano Fioriti – sax/cori

Antonio Ruvo – chitarra

Fabio Giusto – basso/cori

Juri Pecci – batteria

Un viaggio nella musica leggera che attraversa tutto il ‘900, dagli swing made in Italy al cantautorato popolare.

075.694503

, Strada della Fratticiola 2, Ponte Pattoli, Perugia

Secondo appuntamento con la musica:

Terzo ed ultimo appuntamento con la musica

il concerto di ad ,

GIOVEDì 6 LUGLIO ORE 19.00

ALBAIA, MONTE DEL LAGO

CONCERTO JAZZ

“OUR FAVORITE ELLINGTON”

Angelo Lazzeri – chitarra

Guido Zorn – contrabbasso

Alessandro Fabbri – batteria

Un omaggio alla figura di Edward “Duke” Ellington attraverso una selezione delle sue straordinarie composizioni, alcune delle quali poco note. Con questa formazione i tre musicisti vogliono rendere omaggio alla figura di Edward “Duke” Ellington attraverso una scelta delle sue straordinarie composizioni, alcune delle quali poco note e poco suonate (come “Jump for Joy” – tratto dall’omonimo musical revue del 1941 – o “Blues of The Vagabond”, o ancora “Old King Dooji”). Ma c’è spazio anche per pezzi come “Morning Glory”, “Low Key Lightly” ed altre sorprese ancora, tutti rivisti per la formazione chitarra/ contrabbasso/batteria. Eccellenze del jazz italiano nei loro rispettivi strumenti, questi tre musicisti hanno negli anni suonato con nomi del calibro di Massimo Urbani, Luca Flores, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, Bobby Watson, Steve Grossman, Dave Holland, Bruno Tommaso, Steve Lacy, “Toots” Thielemas, Lee Konitz, Dave Liebman, Franco D’Andrea, Johnny Griffin, Phil Woods, Michel Legrand.

A settembre 2021 é uscito il disco “Our Favorite Ellington” per l’etichetta Barnum For Art. Il disco è già stato presentato al “La Spezia International Jazz Festival” e “Firenze Jazz Festival”.

340.394 3323

, Strada Torricella Monte del Lago, Monte del Lago.

“L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione FSC (D.L.n.34/2019) – Avviso pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo – Anno 202

PARTECIPA ALLA GIURIA DEI RAGAZZI!

Bambini e ragazzi possono partecipare alla giuria dei ragazzi.

Avranno diritto all’ingresso GRATUITO per se e per un accompagnatore ad un minimo di due spettacoli a scelta. I giurati ritireranno il kit del giurato al primo spettacolo scelto. Dopo aver visto gli spettacoli, chiederemo ai giovani di esprimere il loro voto di gradimento. Tra i giurati saranno estratti tre vincitori ai quali verranno riservati dei buoni ingresso per la stagione “Uno spettacolo di famiglia 2023/24”. Ma le sorprese non finiscono qui! Tra coloro che visioneranno il maggior numero di spettacoli, estrarremo il fortunato vincitore di un premio speciale. Ancora è possibile inviarci l’adesione per poter partecipare alla giuria dei ragazzi: inviare nome, cognome, età del giurato, tramite WhatsApp al 353.4275107 o candidarsi direttamente attraverso il modulo che si trova all’indirizzo www.fontemaggiore.it

BIGLIETTERIA SPETTACOLI TEATRALI

ingresso unico € 3 La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

I LUOGHI DEGLI SPETTACOLI TEATRALI

TEATRO BRECHT* FOYER DEL TEATRO BRECHT** tel. 075.5272340 viale San Sisto, 93 – PG

SALA FONTEMAGGIORE*/** Strada delle Fratte 3a/7 – PG

TEATRO DEGLI AVVALORANTI via Pò di Mezzo – Città della Pieve

TEATRO MENGONI* Piazza Giuseppe Mengoni – Magione

TEATRO SUBASIO via Giulia, 28 – Spello

TEATRO CLITUNNO P.zza del Teatro, 1 – Trevi

TEATRO DELLA FILARMONICA via del Serraglio – Corciano

* sala con aria condizionata

** sala con posti limitati, prenotazioni WhatsApp al 353.4275107

Tutto il qui https://fontemaggiore.it/…/LIBRICINO_GELATINE_2023_web.pdf

tel 075.5289555 – 075.5286651

messaggi WhatsApp al 353.4275107

organizzazione@fontemaggiore.it

info@fontemaggiore.it

www.fontemaggiore.it

(2)