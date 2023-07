Il reparto prevenzione crimine Umbria-Marche denuncia una 22enne per violazione del divieto di ritorno nel comune di Perugia

Perugia, 1° luglio 2023 – Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, durante il servizio di controllo del territorio nella zona della Stazione Ferroviaria di Fontivegge, ha proceduto, nel pomeriggio, ad effettuare un controllo a carico di due persone, un uomo ed una donna, che si aggiravano, a piedi, con fare sospetto.

A seguito degli accertamenti effettuati, l’uomo è stato identificato come un cittadino italiano, classe 1998, pluripregiudicato per reati inerenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. La donna, invece, è stata identificata come una cittadina italiana, classe 2001, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’approfondimento degli accertamenti ha consentito agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di appurare che la donna avesse a proprio carico una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Perugia, emesso nel 2021, per anni tre.

Terminati tutti i controlli, la 22enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione del divieto di ritorno nel comune di Perugia, ai sensi dell’art. 76 co 3 del DLGS 159/2011.

