Previsto l’intervento dei massimi esperti nazionali ed internazionali di rappresentazione del paesaggio e rigenerazione dei borghi

Al convegnodocenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientalee promotori del percorso di studi sull’architettura, il paesaggio e la natura del borgo di Pissignano Alto (Borgo Lizori) ed organizzatori di diverse iniziative di studio e valorizzazione di borgo Lizori;, Presidente della Fondazione di Ricerca Scientifica e Umanistica Antonio Meneghetti che ha accolto e supportato il progetto dell’ateneo perugino;, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;per l’Ordine degli Architetti di Perugia;per l’Ordine degli Ingegneri di Perugia;dell’Università degli Studi di Perugia;dell’Università degli Studi della Tuscia,referente per la Fondazione Meneghetti edocente dell’Università degli Studi di Perugia.

Il convegno sarà anche l’occasione per incontrare e conoscere il borgo di Lizori – Pissignano Alto attraverso la rappresentazione, l’analisi e lo sguardo espertoche hanno partecipato al workshop in corso nel piccolo borgo dal 5 al 7 luglio:architetto, saggista internazionale, docente universitario e grande disegnatore;architetto fondatore del gruppo Superstudio di Firenze che ha fatto anche lui la storia dell’architettura italiana; sempre di Firenze, docenti di architettura, sono, grande esperta del disegno ad acquerello, docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;architetto, saggista, poliedrico artista e docente di Composizione Architettonica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;docente di sociologia presso l’Università degli Studi di Perugia, oltre ad essere un pittore stimato a livello internazionale;docente presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si occupa di architettura del paesaggio, è un artista che ha vinto molteplici premi internazionali;architetto di Messina, esperto di acquerello, così comeromana, formatasi con il maestro Pedro Cano;stimata pittrice di Foligno earchitetto e ricercatore che si interessa della rappresentazione del paesaggio urbano, con grande attenzione all’uso dell’acquerello.

L’incontro aperto al pubblico è infatti il momento conclusivo e di confronto dell’omonimo workshop che vede coinvolti i sopracitati docenti, ricercatori, studiosi, artisti di rilevanza nazionale e internazionale, che sono stati chiamati a passare tre giorni di studio e lavoro a Pissignano Alto – Borgo Lizori per realizzare delle opere rappresentative e sostanziare un dibattito che culmineranno in una mostra che saràitinerante in diverse città d’Italia, prima di essere allestita presso Palazzo Trinci di Pissignano Alto.