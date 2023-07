Bastia Umbra, 10 luglio 2023 – Nella rassegna estiva di Bastia Estate a Colori iniziano questa sera 10 luglio, in Piazza Mazzini alle ore 21.15 gli appuntamenti settimanali con la scienza per parlare di ecologia, coscienza ecologica, sostenibilità, per conoscere e rispettare il nostro pianeta.

Tre gli incontri ogni lunedì sempre in Piazza Mazzini allo stesso orario, con esperti e professionisti che ci faranno avvicinare, conoscere e rispettare il nostro pianeta.

Il tema della rassegna di quest’anno è “Non voglio cambiare pianeta” tratto dalla poesia Poesia di Pablo Neruda – Il pigro. “La Terra, unica o ripetibile?” sarà il tema di questa sera, interverrà il Prof. Emanuele Piccioni, insegnante di materie scientifiche presso il “Convitto Nazionale Principe di Napoli” di Assisi.

Il nostro pianeta, la Terra, è unico nel suo genere, oppure è solo uno dei tanti corpi mobili nell’immenso cosmo che potremmo forse un giorno andare ad abitare? Un viaggio nello spazio e nel tempo per contemplare questa piccola, grande, irrequieta e vitale casa di tutti. Il 17 luglio sarà la volta della conferenza tenuta dalla Prof.ssa Daniela Pezzolla, studiosa di chimica agraria e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, incentrata sul reimpiego delle plastiche.

Infine, il 24 luglio, è in programma la conferenza del Prof. Stefano Falcinelli, studioso di chimica ambientale e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, dal tema: Gli Elementi- frammenti di verità oggettiva in movimento tra passato e futuro per comprendere come l’idea di materia e di elementi si sono evoluti nel tempo, per capire cosa ci aspetta per il futuro.

Agli incontri del 17 e 24 luglio interverranno anche esponenti di Legambiente Umbria.

Le serate vedranno la partecipazione del giovane pianista Riccardo Gambacorta, che proporrà arie classiche e contemporanee per accompagnare lo svolgersi degli incontri.

I Lunedì della scienza sono a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” Bastia Umbra.

