L’atleta ternana dell’APT ha messo in fila la concorrenza nella categoria F35 in uno dei percorsi più duri al mondo

Terni, 12 luglio 2023 – L’edizione 2023 della K42 Italia sul Terminillo, si è chiusa nel segno dell’Amatori Podistica Terni con la grandissima prestazione di Martina Mosca, classificatasi al primo posto di categoria nella K15 e sesta assoluta tra le donne, con il tempo mozzafiato di 2:42:27. L’atleta ternana, ormai entrata nell’olimpo nazionale delle maratonete, ha confermato il suo stato di grazia e la sua tenacia in una delle competizioni più dure del panorama mondiale.

Anche quest’anno è stata l’unica tappa italiana a dare il via alla stagione 2023 della K42 Series Adventure Marathon, il circuito internazionale K42 Serie nato in Patagonia nel 2003 che oltre a configurarsi tra le competizioni più dure al mondo, è considerata anche una delle più affascinanti visto che hanno scelto come punto di forza il gareggiare nei luoghi più incontaminati e più suggestivi e diffondono un unico messaggio condiviso dalla comunità: il profondo legame con la natura e lo spirito di conoscenza e di rispetto per l’ambiente.

La manifestazione, che è il più famoso circuito internazionale di maratone off-road, si snoda su due percorsi, un anello di 42 km e uno di 15 km, quello vinto dall’atleta ternana, con partenza e arrivo da piazza Pian de’ Valli a Terminillo.

Due gare impegnative con passaggi molto tecnici fra i più duri di tutte le maratone off-road in programma, che qui solcano la natura estrema e affascinante della montagna appenninica a confine tra Umbria e Lazio.

Il tracciato porta ad ammirare tutti i versanti del Monte Terminillo per poi aggirare con un suggestivo traverso la parete Nord raggiungendo il rifugio Sebastiani. Da qui si sale per la via normale fino alla vetta del M. Terminillo a 2217 m, quindi si percorre l’affilata cresta che porta al rifugio Rinaldi e ci si butta a capofitto nella vertiginosa discesa che riconduce a Pian de’ Valli. Nel mezzo, tra i sentieri che portano sulle vette del Terminillo, immersi nella natura selvaggia che abita il territorio, le difficili salite al Santuario di San Giuseppe e

quella finale verso l’aerea cresta Sassetelli, con un dislivello rispettivamente di 700 e 840 metri. Giro di boa nel centro storico medievale di Leonessa, antico borgo in quota.

Per Martina Mosca e gli altri atleti dell’Amatori Podistica Terni, il prossimo appuntamentosarà in terra toscana alla Walking Marathon Amiata in programma il prossimo 30 luglio. La gara prevede tre tracciati rispettivamente di 42,18 3 10 chilometri con partenza e arrivo a Piancastagnaio.

