Cibo e vino insieme al Caio Melisso, il teatro all’italiana più antico della città. Novità “Play EaT”, la call che premia i migliori spettacoli legati all’enogastronomia

Spoleto, 13 luglio 2023 -Vino e teatro ancora insieme. Dopo il successo della prima edizione torna a Spoleto “EaT – Enogastronomia a Teatro”, il format capace di legare cibo e spettacolo sulla scena del più antico teatro all’italiana della città, il Caio Melisso, in programma il 23, 24, 25 e 26 novembre 2023. Quattro giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia, dove il pubblico sarà coinvolto in maniera attiva: attori e spettatori si siederanno allo stesso tavolo e condivideranno cibo e musica.

Produzioni indipendenti e innovative, capaci di coinvolgere e stupire, nessuna distanza tra platea e palco, lo spazio del teatro condiviso interamente in una chiave di convivialità esperienziale unica. È questo, ma anche molto altro “EaT – Enogastronomia a Teatro”, dove gli spettacoli in programma diventano volano di promozione dei prodotti del territorio in una chiave unica e innovativa.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno “Play EaT”, una call alla ricerca dei migliori spettacoli legati all’universo dell’enogastronomia. Gli spettacoli selezionati andranno in scena presso il teatro Caio Melisso di Spoleto nei giorni della manifestazione. Il bando è rivolto a tutte le compagnie che operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo (domande entro il 25 luglio, https://eatspoleto.it/bando-play-eat/).

“Dopo la prima edizione che ha fatto registrare numeri eccezionali, EaT rilancia aprendo le porte alle compagnie emergenti Italiane. La volontà è quella di generare un’opportunità in più in un panorama teatrale composto da geometrie sempre più complesse e stagioni che poco spazio offrono ai giovani talenti emergenti. EaT decide, quindi, di collaborare con Alessandro Sesti, direttore di Strabismi Festival, con una call rivolta a tutti i professionisti del settore per portare nel territorio umbro solo eccellenze dello spettacolo dal vivo” fa sapere Anna Setteposte.

“È sempre un’emozione tornare in un teatro dove ho iniziato a lavorare a 16 anni. Al Caio Melisso – afferma Andrea Castellani – torna un evento costruito su misura di questa città perché parla di enogastronomia e teatro ed ha una potenzialità futura importante. Ringrazio le istituzioni per aver riconfermato la loro fiducia a questa manifestazione”.

“EaT – Enogastronomia a Teatro” è organizzato dalle agenzie di eventi e comunicazione Andrea Castellani, AC Company srl e Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione srl in collaborazione con il Comune di Spoleto.

