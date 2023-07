La richiesta avanzata dai residenti della frazione

Assisi, 13 luglio 2023 – Da ieri nel centro abitato di Tordandrea è attivo l’autovelox, come richiesto da anni dai residenti. La strada è altamente frequentata da pedoni anche per l’accesso alle scuole e alla parrocchia e di solito si viaggia a velocità sostenuta nonostante i limiti imposti dalla normativa vigente di non superare i 50 chilometri orari.

Il provvedimento si è imposto proprio al fine di far rispettare i limiti e quindi tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

Così, dopo aver esperito tutte le pratiche e ottenuto tutte le autorizzazioni, l’amministrazione comunale ha previsto e finanziato l’installazione dell’autovelox fisso.

