Attigliano (Tr), 13 luglio 2023 – Domenica 23 luglio , alle ore ore 20.30 Simmetria Institute Library Museum – Fondazione Lanzi – presenta nei giardini ermetici del Simmetria Institute, il jazz sotto le stelle con Letizia Lucchesi e il suo album “It’s a miracle your life”.

La cantante, pianista e compositrice Letizia Lucchesi presenta il suo nuovo album “It’s a miracle your life” che nei vari brani sviluppa il tema dello stupore e del rispetto che dovremmo provare nei confronti del miracolo della Vita, il tema dell’amore, della solidarietà, della capacità di intuire la nostra Essenza più vera attraverso l’esperienza del sogno e dell’introspezione.

Il tutto avverrà nei giardini del Simmetria Institute, tra statue di dèi e indovinelli ermetici, rose, erbe aromatiche e fontanelle d’acqua viva.

LETIZIA LUCCHESI: attiva sul campo musicale da più di 30 anni, ha suonato con le più importanti band jazzistiche italiane ed ha composto decine di brani per voce e piano, per gruppi e anche per orchestra. Scopri di più -> https://letizialucchesi.com

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Simmetria Institute Library Museum – Fondazione Lanzi | Via Roma 95, Attigliano (TR)

(1)