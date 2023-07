Un successo per il duro lavoro e l’ impegno di Astolfi Flavia, Ginevra Testasecca, Silvia Liberati e Quirini Sofia

Terni 22 luglio 2023 – Il Circolo Scherma Terni è pervaso da un’atmosfera di orgoglio, poiché quattro delle sue atlete sono state convocate agli allenamenti degli “Azzurrini”, un riconoscimento prestigioso per il loro impegno e dedizione al mondo della scherma. Astolfi Flavia e Ginevra Testasecca rappresenteranno la sciabola a Cecchignola, mentre Silvia Liberati e Quirini Sofia (Attuale detentrice del titolo italiano nella categoria Allieve), spada, a Formia. Queste convocazioni non solo attestano il loro talento, ma anche il duro lavoro svolto nell’anno agonistico passato, aprendo le porte a un nuovo anno ricco di potenziali trionfi.

Durante l’anno agonistico precedente, le ragazze hanno dimostrato di essere atlete di talento eccezionale e impegno instancabile. Partecipando a numerose competizioni regionali e nazionali, hanno accumulato titoli e hanno reso fiero i loro maestri. Le loro prestazioni costanti e i risultati straordinari hanno attirato l’attenzione degli osservatori tecnici, aprendo la strada alle convocazioni per gli allenamenti degli “Azzurrini”.

La convocazione agli allenamenti degli “Azzurrini” rappresenta un’opportunità unica per queste quattro schermitrici di migliorare le loro abilità e affinare le loro tecniche con i migliori atleti e maestri della scherma italiana. I raduni, che si terranno a Cecchignola e Formia (entrambi dal 4 al 9 Settembre), saranno un’esperienza preziosa per crescere sia a livello individuale che collettivo.

I maestri e tutti i membri del Circolo Scherma Terni esprimono un sincero orgoglio per le atlete convocate. Il loro impegno costante, l’etica del lavoro e la passione per la scherma sono un esempio per tutti gli altri atleti della società.

Le convocazioni di Astolfi Flavia, Ginevra Testasecca, Silvia Liberati e Quirini Sofia agli allenamenti degli “Azzurrini” sono un riconoscimento meritato per il loro talento e il loro duro lavoro. Il Circolo Scherma Terni si prepara a sostenere le atlete nel prossimo capitolo della loro carriera sportiva. Con il loro impegno e determinazione, queste quattro giovani atlete hanno un futuro brillante davanti a loro, e il CSTR non vede l’ora di condividere con loro ogni trionfo e conquista futura.

