L’attore comico e cabarettista si esibisce martedì primo agosto in Piazza San Benedetto

Norcia, 28 luglio 2023 – Con il mese di agosto entra nel vivo l’Estate nursina, cartellone di eventi che spazia tra arte, musica, gusto e territorio in programma fino al 24 settembre, organizzato dall’amministrazione comunale di Norcia.

La manifestazione ospiterà tanti appuntamenti e tra questi, martedì primo agosto alle 21.30 in Piazza San Benedetto, lo spettacolo dell’attore comico e cabarettista Gianluca Giugliarelli, che ha partecipato a programmi televisivi come Made in Sud, Zelig Off, Zelig One, fino ad approdare nel prestigioso cast di Insieme Show 2023 (Antenna Sicilia). Giugliarelli è famoso per i suoi monologhi ma soprattutto per i suoi personaggi, tra cui il Divorziato, Il PlayBoy da strapazzo e Gianluca Vacchetta e farà certamente divertire il pubblico nursino.

Dalla comicità alla musica, giovedì 3 agosto, sempre alle 21.30 in Piazza San Benedetto, per il concerto ‘Note di pace’ a cura del Coro San Benedetto Città di Norcia, diretto dal maestro Luca Garbini. Durante l’esibizione saranno proposti brani del repertorio pop italiano e internazionale.

Il cartellone dell’Estate nursina, i cui appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, è organizzato con la collaborazione dell’associazione culturale di promozione sociale Quintessenza e il sostegno di Gal Valle Umbra e Sibillini; Regione Umbria, Programma di sviluppo rurale per l’Umbria, Fondo europeo per lo sviluppo rurale.

(3)