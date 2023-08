In scena mercoledì 9 e giovedì 10 agosto ai giardini dell’Antico Speziale con un’opera realizzata appositamente per l’Agosto Corcianese “L’Orestea” di Eschilo

Corciano, 7 agosto 2023 – Non solo letteratura, arte, musica e rievocazioni storiche, il Corciano Festival – promosso dalla Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e di alcune aziende private del territorio – volge lo sguardo anche al teatro e in questo 2023 c’è un gradito ritorno a Corciano, quello del maestro Maurizio Schmidt e di Farneto Teatro che portano in scena, in collaborazione con Artesia Sicilia, un progetto realizzato appositamente per il 59esimo Agosto Corcianese, “L’Orestea – le regole del giogo” di Eschilo.

Lo spettacolo si terrà mercoledì 9 e giovedì 10 agosto alle 21.30 al giardino dell’Antico Speziale. Ingresso a pagamento (euro 15), informazioni e prenotazioni: Info point 075 5188255 (feriali dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23). In caso di maltempo l’evento si sposterà al teatro della Filarmonica.

L’Orestea – Le regole del giogo: musiche registrate Bruna Di Virgilio (suoni elettronici), musica dal vivo Leonardo Ramadori (percussioni), con Mario Berretta (Oreste, Coro), Lorena Nacchia (Elettra, Coro), Nicoletta Epifani (Atena, Coro), Gaetano Franzese (Scolta, Apollo, Coro), Carola Invernizzi (Corifea, Pizia, Coro), Lucrezia Mascellino (Cassandra, Coro), Michele Marullo (Agamennone, Coro), Giulia Rossoni (Clitennestra, Coro), Marco Trotta (Araldo, Egisto, Coro), luci Massimo Guarnotta, drammaturgia e regia di Maurizio Schmidt.

LE NOTE DI REGIA DI MAURIZIO SCHMIDT

«Il Corciano Festival presenta per la prima volta una tragedia antica. Ma non una qualsiasi, bensì la più antica ed estesa che ci sia arrivata: l’Orestea.

Lo spettacolo propone l’attraversamento dell’intera immensa trilogia di Eschilo in poco più di due ore. Si tratta quindi di un progetto che è davvero hybris allo stato puro, quella «tracotanza» che nelle tragedie antiche veniva severamente punita dagli dèi. Ma gli dèi antichi perdoneranno questa sfida, perché permette agli spettatori di oggi, di fare un viaggio alle radici del teatro, insieme ad un gruppo di giovani attori, interrogando la sua potenza ed il suo senso.

In effetti l’Orestea di Eschilo attira e intimidisce perché è la pietra miliare del Teatro occidentale. È una straordinaria metafora, sotto forma di tragedia, della nascita della democrazia e della giustizia. È la celebrazione del pensiero dell’uomo agli albori della sua storia sociale.

