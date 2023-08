“Senza il loro riscontro – dice il patron del Festiva- non saremmo qui da venti anni”. Cambio festival chiude con il viaggio musicale inedito di Quarta e Magagnino

ASSISI, 10 agosto 2023 – – Da venti anni accompagnato dal successo, si chiude nel segno di cinque sold out e di una partecipatissima passeggiata Cambio Festival 2023, realizzato dall’associazione culturale Ponte Levatoio.

Dopo Serena Brancale al Lavandeto di Assisi, la passeggiata a Tordibetto e i tre appuntamenti al Castello di Cambio – Pasquale Strizzi in arte Qwale ed Emanuele Triglia con la loro contemporary hip hop jazz night, il Maestro Peppe Barra e un’opera di danza contemporanea dal titolo Beyond, creata dalle ballerine e coreografe Ute Pliestermann e Katja Scholz seguita da Ph Project in concerto – è il violinista Alessandro Quarta con il pianista Giuseppe Magagnino a fare il tutto esaurito sul sagrato dell’abbazia di San Pietro nel centro storico di Assisi.

Un incredibile viaggio musicale mai fatto prima, che ha portato ad esplorare vari mondi musicali passando dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Un viaggio diverso e affascinante che cambia a ogni esibizione perché – come ha spiegato lo stesso Quarta durante il suo concerto – “la nostra esibizione è come una partita a scacchi: io ‘scappo’ e suono di tutto e lui mi segue e a sua volta improvvisa: capiamo le mosse in anticipo, suoniamo con gioia e divertimento”.

Soddisfatto il presidente Francesco Raspa: “Non potevamo chiudere in maniera migliore, con un appuntamento di prestigio in una delle location più suggestive del centro storico e con un ospite straordinario come Alessandro Quarta che era già stato a Cambio Festival nel 2018.

Grazie a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della manifestazione, grazie alla scuola Punto Assisi di Palazzo che ha donato agli artisti delle varie serate un ricamo con il logo della nostra manifestazione, ma un grazie sentito e particolare va al Comune di Assisi e a Sviluppumbria che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno e ultimo ma non ultimo a tutto il nostro pubblico che sempre ci segue con grande affetto e sposa le nostre scelte musicali: senza il riscontro del pubblico non ci sarebbe Cambio Festival, che tornerà nel 2024 per continuare la sua esplorazione di sempre nuove frontiere musicali”.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2023 sono stati realizzati grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale è stato Pegaso 2000, main sponsor sono stati Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria, Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank, Sviluppumbria e Acton, con il patrocinio della Provincia di Perugia e il sostegno della Città di Assisi.

