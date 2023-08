Città di Castello, 12 agosto 2023 – Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno svolto insieme ai colleghi della Compagnia Carabinieri tifernate un sopralluogo lungo il tratto di circa 400 metri delle mura urbiche di Città di Castello deturpato da due scritte con vernice spray.

L’ispezione è servita a verificare con l’osservazione diretta il tipo di danno provocato dagli autori dell’atto vandalico e ad acquisire ulteriori elementi di valutazione ai fini investigativi.

I militari che fanno capo al Ministero della Cultura hanno prontamente raggiunto il centro storico tifernate a seguito della denuncia contro ignoti formalizzata nella mattinata di oggi dall’amministrazione comunale presso il comando dei Carabinieri per il reato di danneggiamento di bene culturale.

Il sopralluogo ha sottolineato la particolare cura che viene assicurata dalle forze dell’ordine alla salvaguardia del patrimonio storico artistico, nell’ambito della quale il i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia si contraddistinguono costantemente per un’azione di monitoraggio e pronto intervento condotta con perizia e puntualità.

“Un segnale davvero importante di vicinanza e attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri, che ringraziamo per aver affiancato ai militari della Compagnia tifernate il personale specializzato nell’attività di investigazione sui danneggiamenti del patrimonio culturale in forza al corpo, che opera con professionalità esperte e tecnologie moderne”, afferma il sindaco Luca Secondi nel ringraziare i Carabinieri per “una risposta tempestiva e qualificata alla denuncia che abbiamo sporto con l’obiettivo di fare in modo che i responsabili del vergognoso gesto che ha deturpato uno dei monumenti più importanti della città vengano messi di fronte alle proprie responsabilità”.

