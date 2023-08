Spoleto, 12 agosto 2023 – Nicola Alemanno, ex sindaco di Norcia, si è visto respingere il ricorso contro la sospensione da parte del Prefetto di Perugia dall’incarico di primo cittadino per effetto della legge Severino a seguito della condanna a un anno e 10 mesi per falso e abuso d’ufficio.

Come si ricorderà, nei mesi successivi al sisma del 2016, fu aperta un’inchiesta dalla Procura spoletina per la realizzazione della sede temporanea della Pro loco, costruita nella fase dell’emergenza.

Da qui la condanna e la conseguente sospensione. Per il legale di Alemanno, avvocato Massimo Marcucci, il prefetto avrebbe dovuto attendere le motivazioni della sentenza prima emettere il decreto di sospensione dalle funzioni da sindaco.

Per il tribunale di Spoleto, invece, la contestazione non merita accoglimento perché “la lettura del solo dispositivo in aula è sufficiente a determinare una valida pubblicazione della sentenza”.

In altre parole, con la lettura del dispositivo “non solo si determina la pubblicazione della sentenza ma, addirittura, si rende non più modificabile la decisione assunta dai giudici”.

