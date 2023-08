Fino al 27 agosto allegria, spensieratezza, musica e buon mangiare

Costano, 19 agosto 2023 Ha preso il via la 48esima edizione della sagra della Porchetta di Costano. Sarebbe stata la 50esima se il covid non avesse bloccato tutto.

Al taglio del nastro, oltre al presidente del Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini, c’erano il sindaco della città di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, il parroco di Santa Maria degli Angeli, padre Saul Tambini e padre Stefano Lombardi. Gli stand della porchetta in via Duilio Lunghi, dopo il taglio del nastro, hanno cominciato la loro attività che animerà Costano fino al 27 agosto. Saranno 10 giorni di allegria e spensieratezza, all’insegna della musica e del buon mangiare. La Porchetta sarà la padrona in assoluto: la “regina” del buon gusto e del sapore.

Il sindaco della città, dopo la benedizione di padre Saul Tambini, ha voluto ringraziare a nome dell’amministrazione e del comune di Bastia Umbra gli organizzatori della sagra e tutti coloro che per 10 giorni si prodigano con generosità spendendo il proprio tempo per il bene della sagra. “Costano è parte del comune di Bastia Umbra, ha una grande ricchezza e un valore aggiunto. Siamo quello che siamo per l’insieme che rappresentiamo” – ha detto il Primo cittadino.

Ad aprire la serata musicale è stata Rossella Ferrari, la carismatica front woman dei Casanova, un gruppo formato da musicisti affermati e apprezzati dal grande pubblico. Le migliori orchestre italiane allieteranno i tanti visitatori della sagra con canti e balli sotto le stelle.

Come l’orchestra Castellina Pasi, guidata dal talentuoso Andrea Barbanera, che rappresenta una vera e propria leggenda nel mondo della musica da ballo. Un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di ballo liscio. Andrea Barbanera, fisarmonicista e cantante di grande talento, è una figura di spicco del panorama musicale italiano, apprezzato e conosciuto a livello nazionale.

Imperdibili saranno le serate con i Regina, una cover dei Queen, che si esibiranno lunedì 21 agosto o venerdì 25 con i Nuovanta. Un nuovo gruppo che mai si è esibito alla sagra, con musica degli anni ‘90/2000. Questa serata è offerta dal Comune di Bastia Umbra.

L’accesso all’area della sagra, che avrà un ampio parcheggio, potrà essere fatto tutti i giorni, già dalle ore 17, quando apriranno il chiosco della porchetta e il bar.

Il menu che è stato arricchito con diverse pietanze: c’è un nuovo antipasto, una bistecca di maiale e una torta al testo con prosciutto e pecorino, il “Tortello Quaranta”, un raviolo ripieno di porchetta e il pulled pork. Si tratta di una spalla di maiale sfilacciata dalla carne tenera e succulenta, condita con salsa barbecue e gustata in un panino! Il pulled pork arriva dal sud degli Stati Uniti ma ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, soprattutto fra gli amanti dello street food. Non mancheranno la fantasia di bruschette, l’antipasto primavera, i fagioli e le cotiche come antipasti. Tra i primi possiamo ricordare le penne alla norcina, la polenta o gli gnocchi del porchettaio e come detto il Tortello Quaranta. Nei secondi piatti c’è la trippa di maiale con torta, la bistecca, la grigliata mista, lo stinco di maiale e, appunto, il pulled pork.

Ma alla sagra sono diverse le aree presenti, oltre al chiosco e alla taverna, c’è lo stand del bar, curato proprio dai giovani dove c’è una zona aperitivi e poi l’angolo del ghiottone, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre.

Orari della sagra, aperture stand dal 18 al 27 agosto 2023: Chiosco porchetta ore 17, Bar ore 17, stand gastronomici ore 19, Angolo del Ghiottone ore 20, alle ore 21:30 serate danzanti con le migliori Orchestre di musica da ballo.

