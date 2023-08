L’appuntamento è per il 9 settembre. L’attesa rassegna canora avrà come ospite d’onore in giuria Giuseppe Anastasi, insegnante alla scuola CET di Mogol, compositore e cantautore

Cannara, 19 agosto 2023 – – Torna il prossimo 9 settembre il Canta cipolla, il contest canoro più atteso dell’anno durante la popolarissima Festa della cipolla di Cannara.

La novità di questa quinta edizione sarà l’inserimento di una sezione interamente dedicata ai brani inediti che si aggiungerà alle proposte di cover famose. Ospite d’onore in giuria sarà Giuseppe Anastasi, insegnante alla scuola Cet di Mogol, compositore e cantautore, vincitore di ben due Festival di Sanremo con Sincerità e Controvento portati sul grande palco dalla voce di Arisa con cui ha collaborato per molti anni.

La giuria sceglierà almeno quindici brani fra quelli pervenuti in questi mesi, che saranno proposti al pubblico dagli artisti selezionati durante la serata finale. Le iscrizioni sono ancora aperte: è possibile consultare il regolamento dalla pagina Facebook Canta cipolla Cannara.

