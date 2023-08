In occasione dell’iniziativa “Il Perugino per tutti” in programma il 25 e 26 agosto

Foligno, 24 agosto 2023 – In occasione del progetto “Il Perugino per tutti”, in ciascun Comune sono organizzati eventi e iniziative particolari che valorizzano ulteriormente la fruizione dell’itinerario e delle opere. A Foligno l’opera del Perugino è situata all’interno dell’Oratorio della Nunziatella.

E’ “Il Battesimo di Cristo” (1508-1513), un affresco che fa parte della decorazione voluta dal rettore della società dell’Annunziata Giovanni Battista Merganti per la cappella di San Giovanni Battista. Con il video mapping “Omnis Aqua” l’Oratorio della Nunziatella si trasformerà in uno spazio suggestivo in cui il visitatore potrà vivere un’esperienza unica di fruizione dell’opera del Perugino, accompagnato dalla musica, circondato dai colori, immerso nella luce e nell’acqua.

Così da prolungare l’esperienza dell’affresco, rendendo l’Oratorio lo spazio in cui avviene il Sacramento del Battesimo. L’iniziativa è del Comune di Foligno mentre l’ideazione e la realizzazione sono curate da Giacomo Nappini Casuzzi del Teatro San Carlo.

L’installazione (dura circa 10 minuti) sarà replicata anche venerdì 25 e sabato 26 agosto (orario ore 18.30; 21.30; 22.30). L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata.

Negli stessi giorni, è possibile anche partecipare alla visita guidata all’Oratorio della Nunziatella a cura di Coopculture (ore 18; 21; 22) al costo di 5 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0742/330584.

