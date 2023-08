Manifestazione dedicata a Corrado Sensi e al ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità, per affermare i valori di legalità e giustizia

Gubbio, 25 agosto 2023 – Il Comitato della Croce, con il suo Presidente Fiorenzo Tommasi, è lieto di comunicare che la ventitreesima edizione del “Premio internazionale della bontà ‐ La giornata del cuore” si terrà a Gubbio, sabato 2 Settembre alle ore 20.30.

Grazie alla disponibilità del Parroco Mons. Don Giuliano Salciarini, la manifestazione si terrà presso la Chiesa San Domenico, chiesa cattolica romana medievale nella città bassa di Gubbio, in Umbria.

La manifestazione ‐ dedicata al ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità, per affermare i valori di legalità e giustizia ‐ verrà celebrata con la collaborazione della FERVICREDO (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), dal Sindacato FSP POLIZIA DI STATO e dalla CROCE ROSSA di Gubbio e verrà presentata da Nicla Sguotti.

Sarà presente il Gruppo Cantores Beati Ubaldi, Maestro Renzo Menichetti di Gubbio.

I PREMI BONTA’ , deliberati dal Consiglio Nazionale del Comitato, verranno assegnati a:

● SILVANO PEDROLLO da Verona

Imprenditore che progetta e costruisce pompe idrauliche. Oltre a portare acqua dove non ce n’è, ha fatto costruire ospedali, scuole, chiese e case di accoglienza in Albania, India, Africa, America Latina e Bangladesh.

Entrepreneur who designs and builds hydraulic pumps. In addition to bringing water where there is none, he built hospitals, schools, churches and shelters in Albania, India, Africa, Latin America and Bangladesh.

● PADRE HANNA JALLOUF da Knayeh ‐ Aleppo (Siria)

Padre Hanna, francescano siriano, amico della Comunità di Sant’Egidio, è il parroco di Knayeh e dei cristiani dei villaggi dell’alta valle dell’Oronte in Siria. Si tratta di circa 700 famiglie di cristiani che non sono fuggiti e sono rimaste nella zona, 2.000 persone in tutto.

Per loro padre Hanna, ha continuato a lavorare aprendo alcuni centri per la distribuzione di aiuti, in particolare alimentari e sanitari, in tutta la zona.

A seguito del deterioramento della situazione in Siria ed in particolare delle minoranze cristiane, nel 2014 Padre Jallouf viene rapito e poi, fortunatamente, rilasciato.

Father Hanna, a Syrian Franciscan, friend of the Community of Sant’Egidio, is the parish priest of Knayeh and of the Christians of the villages of the upper Orontes valley in Syria. It is about 700 families of Christians who have not fled and remained in the area,

people in all.

Father Hanna continued to work for them by opening some centers for the distribution of aid, especially food and health care, throughout the area.

Following the deterioration of the situation in Syria and in particular of the Christian minorities, in 2014 Father Jallouf was kidnapped and then, fortunately, released.

● GIAMPAOLO NICOLASI ‐ “Comunità Incontro” da Amelia (Terni)

E’ il responsabile della Comunità Incontro, un’organizzazione indipendente che agisce in aiuto di persone svantaggiate e bisognose: tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici ed emarginati. Il percorso di riabilitazione comprende l’uso terapeutico del lavoro, con la cura delle aree verdi, degli orti e degli animali, la gestione dell’officina, la pulizia degli ambienti e degli indumenti personali.

He is the head of the “Incontro Community”, an independent organization that works to help disadvantaged and needy people: drug addicts, alcoholics, gambling addicts and the marginalized. The rehabilitation path includes the therapeutic use of work, such as the care of green areas, vegetable gardens and animals, the management of the workshop, the cleaning of the rooms and personal clothing.

● ALESSANDRO BOTTIN da Correzzola (PD)

Alessandro, 24 anni, è affetto da Paralisi cerebrale infantile ed è costretto a vivere in sedia a rotelle. Comunica con gli occhi attraverso una tavoletta con impresse le lettere dell’alfabeto; grazie a questa, nel 2018 si è laureato in Scienze Religiose all’Issr di Padova. Il suo obiettivo è diventare sacerdote ma non sa se potrà realizzarlo; nel frattempo continua a vivere, fare esperienze ed essere un messaggio, con la sua stessa vita, dell’importanza delle cose essenziali, dell’amicizia, del credere che ogni obiettivo è raggiungibile, se ci si crede. E, per chi ha fede, se ci si affida a Qualcuno di più grande.

He suffers from “Infanti Cerebral Pals” and is forced to live in a wheelchair. Alessandro communicates with his eyes through a tablet with the letters of the alphabet imprinted. Thanks to the tablet in 2018 he graduated in Religious Sciences from the Issr University of Padua. His goal is to become a priest, he does not know if will be able to achieve it, in the meantime he continues to live, to have experiences, to be a message, with his own life, of the importance of essential things, of friendship, of believing that every goal is achievable, if you believe it. And for those who have faith, if you rely on Someone greater.

Oltre ai “vincitori del Premio Bontà”, verranno consegnati ulteriori particolari riconoscimenti “SPECIALI”

a coloro che condividono, pur nella rispettiva posizione sociale e a diverso titolo, lo spirito di solidarietà:

ENRICO RICCI Prefetto di Catanzaro

JOSEPHINE MAIETTA di Radio WRHU di New York

PASQUALE ANGELOSANTO Generale di Divisione ‐ Comandante del ROS ( Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri)

RAHMAN FARHAN ALAAMERI Ambasciatore Iracheno presso la Santa Sede

VITTORIO RIZZI Prefetto e Vice Capo Vicario della Polizia di Stato

Oltre ad Alte Cariche civili, militari e religiose, alla manifestazione “Premio Internazionale della Bontà 2023” saranno presenti Vincent Tummino (ex Vigile del Fuoco di New York) e Presidente della Commissione “Premio Internazionale della Bontà”, Don Antonio Coluccia e Don Luigi Merola i quali vivono sotto scorta per il loro impegno contro le mafie.

Il Comitato della Croce di Cavarzere ringrazia il Presidente della FERVICREDO Mirko Schio, il V. Presidente Nazionale del Sindacato FSP POLIZIA DI STATO Franco Maccari e la Presidente della CROCE ROSSA di Gubbio Annalisa Barbetti per il loro impegno e collaborazione per questo evento che mette in risalto il “valore del Bene”.

