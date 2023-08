Bastia Umbra, 25 agosto 2023 – Domenica 27 Agosto a Bastia Umbra un appuntamento molto atteso dalla città inserito programma degli eventi di Bastia Estate a Colori, la Giornata del Volontariato e delle Associazioni.

Una iniziativa promossa dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con l’Associazione Teatro dell’Isola Romana. Il programma della giornata inizierà con la partecipazione dei volontari delle associazioni alle ore 9.30 presso l’Auditorium Sant’ Angelo per la reciproca presentazione per il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale, del Sindaco Paola Lungarotti a tutti i presenti.

Alle ore 11.00 Messa solenne in Santa Croce dedicata al mondo del Volontariato con testimonianze dei referenti delle nuove Associazioni di Bastia Umbra. “Un momento molto importante per la nostra comunità – ha detto il sindaco Paola Lungarotti- le tantissime Associazioni del nostro territorio si incontrano facendo conoscere ai nostri concittadini e concittadine le proprie attività sociali, e il mio grazie va ad ognuno di loro, ad ogni volontario, ad ogni volontaria, che con dedizione e grande cuore si dedica agli altri.”

