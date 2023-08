Riguarda le utenze domestiche: fino al 4 ottobre potranno fare domanda tutte le famiglie residenti a Città di Castello con ISEE fino a 16 mila euro in regola con il pagamento

Città di Castello, 26 agosto 2023 – Fino al prossimo 4 ottobre le famiglie tifernati con reddito ISEE fino a 16 mila euro potranno chiedere il rimborso della Tari 2022 per le utenze domestiche. Come preannunciato, è stato pubblicato ieri l’avviso per la concessione dei contributi per 64 mila euro stanziati dal Comune a sostegno dei cittadini in condizione di fragilità economica, che può essere consultato al link https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1073151_0_1.html.

Potranno presentare domanda tutti coloro che, oltre a soddisfare il parametro reddituale previsto, risultino residenti nel comune di Città di Castello alla data del primo gennaio 2022, siano contribuenti e intestatari della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti per l’anno 2022 e possano dimostrare di essere in regola con il pagamento. Le agevolazioni saranno concesse sino a esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Città di Castello sulla base di un’apposita graduatoria, che sarà formulata tenendo conto della fascia ISEE in ordine crescente e rimarrà valida fino al 30 giugno 2024.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si potrà pertanto procedere allo scorrimento della lista degli aventi diritto eventualmente rimasti esclusi dalla prima erogazione delle risorse previste a bilancio e allargare la platea dei cittadini ammessi al contributo.

“Abbiamo cercato di fare uno sforzo importante, portando la somma stanziata a 64 mila euro, più alta rispetto agli accordi presi con i sindacati, per andare incontro ai cittadini soprattutto in considerazione dei mutamenti sostanziali a livello governativo che stanno avvenendo sul fronte delle misure a sostegno della povertà e delle difficoltà economiche estreme”, spiega l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti insieme all’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli, evidenziando anche che “per rispondere a questo obiettivo la pubblicazione dell’avviso sia stata anticipata di circa un mese e mezzo rispetto all’anno scorso”.

“Con l’intenzione di garantire la più ampia copertura possibile dell’intervento – precisano Calagreti e Mariangeli – ci è sembrato doveroso mantenere la soglia ISEE di 16 mila euro, limite più alto rispetto alla media dei comuni che hanno previsto questa misura”. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in via telematica: sarà possibile compilarle nella sezione “Servizi e Domande Online SUAPE/Domande Online” della homepage del portale web istituzionale del Comune di Città di Castello o direttamente al seguente link: https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/default.jsp.

Per permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare – evidenziano Calagreti e Mariangeli – presso il Digipass alla biblioteca Carducci metteremo a disposizione un servizio di assistenza su prenotazione per la compilazione della domanda online, a cui chi incontrasse difficoltà nelle procedure telematiche potrà accedere telefonando al numero 075.8523171 e digitando 3 Digipass alla voce guida”. In caso di problemi tecnici nell’inserimento e nella compilazione della domanda, l’utente potrà comunque servirsi dell’apposita funzione “richieste di supporto” presente nella piattaforma sul portale web comunale. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Amministrativo Politiche Sociali allo 075/8529431.

(2)