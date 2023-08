Trevi, 26 agosto 2023 – Salvataggio di un micio a Borgo Trevi. Questa mattina la squadra Vigili del fuoco di Foligno, è intervenuta con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per il salvataggio di un gattino all’interno di un pozzo artesiano profondo oltre 20 metri. Il pozzo artesiano ci ricorda la tragedia di Vermicino con la drammatica morte di Alfredino Rampi.

Se nessuno avesse sentito i miagolii disperati del povero animali e chiamato i soccorsi, il gatto sarebbe morto. E’ stato salvato in extremeis, quando ormai le forze lo stavano abbandonando dopo i tanti e inutili tentativo di salire in superficie.

Il pozzo freatico è un particolare tipo di pozzo che attinge l’acqua da una falda, detta appunto freatica, contenente acqua non in pressione. La legge obbliga a tenerli in sicurezza, per evitare tragedie.

