Allievo del maestro Gianluca Terranova, Guo ha debuttato in Umbria

Perugia, 26 agosto 2023 – E’ notizia di questi giorni che Guo Haiyang il tenore allievo cinese del Maestro Gianluca Terranova per un anno e mezzo, dopo il Master e i concerti in Umbria, ha cantato a Panicale, Orvieto e Città della Pieve in Lezioni di Canto Show e IOT (Italia Opera Talent) l’anno scorso, è stato selezionato dall’Accademia della Scala di Milano, un traguardo ambito da molti ma che è difficilissimo raggiungere. Guo Haiyang ha vinto la selezione a IOT LIVE Orvieto, nell’Agosto 2022.

Con grande soddisfazione infatti, l’Umbria incontra l’eccellenza della cultura nell’opera lirica, grazie al Maestro Terranova che ha una scuola di canto seguitissima in tutto il mondo e riesce, con una tecnica che soltanto lui conosce e sa trasmettere, a creare giovani promesse.

Rendere accessibile e trasmettere l’amore per l’opera lirica, una eccellenza culturale tutta italiana riconosciuta in tutto il globo, è un obiettivo che ha spinto anche le istituzioni locali a diffonderne la conoscenza e ad accettare questa sfida attraverso la proposta di raccontare e cantare una opera in 20 minuti, format di Italia Opera Talent, che ha avuto un grande successo anche in Sky.

Il seguito che ha la scuola e il tenore Terranova, che può contare su milioni e milioni di followers, per esempio in Cina, ma anche in molti altri Paesi nel mondo che apprezzano molto questo tipo di cultura, rappresentano anche un importante veicolo promozionale per il territorio e per la nostra Regione dell’Umbria.

E’ con riconoscenza e soddisfazione che anche il Gal Trasimeno-Orvietano che ha supportato le attività in Umbria, ringrazia il Maestro Terranova per l’impegno profuso nella nostra Regione e augura una brillante carriere al tenore Guo Haiyang, complimentandosi con entrambi. Quest’anno il Maestro e i suoi allievi faranno tappa a Todi dove il 12 agosto alle ore 21 al Teatro Comunale, dopo il corso che coinvolgerà altri giovani allievi, proporrà un concerto finale, che continuerà a creare questo feeling tra la scuola, il Maestro e l’Umbria.

