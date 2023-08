Città di Castello 26 agosto 2023 – L’amministrazione comunale avvierà nei prossimi giorni le selezioni per tre concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 educatori d’infanzia (da assegnare al Comune tifernate e a quello di Umbertide), di un istruttore amministrativo informatico, con riserva per le categorie protette, e di un operaio altamente specializzato, con riserva per le categorie protette.

I candidati ammessi, quasi 500, dovranno presentarsi nelle sedi assegnate muniti della documentazione di identità. La selezione per educatore d’infanzia si terrà alle ore 14.00 di venerdì 1 settembre 2023 presso L’Hotel Giò Wine e Jazz Area, in via Ruggero D’Andreotto 19, a Perugia.

I candidati ammessi alla prova scritta del concorso per istruttore amministrativo informatico dovranno presentarsi nella palestra dell’Istituto Ippolito Salviani, in via Rigucci n. 35 a Città di Castello, il 29 agosto 2023 alle ore 15.00.

La prova pratica per i candidati al posto da operaio altamente specializzato è stata fissata per martedì 19 settembre e mercoledì 20 settembre 2023 dalle ore 9.00, mentre la prova orale si terrà martedì 26 settembre e mercoledì 27 settembre 2023 dalle ore 09.00. Entrambe le selezioni si svolgeranno presso la sede della Protezione Civile del Comune di Città di Castello, in via Luigi Angelini (Cittadella dell’Emergenza).

