130 pagine raccontano il costume del 1600. La presentazione e distribuzione gratuita giovedì 31 agosto, alle ore 17, presso l’oratorio del Crocefisso (Ingresso libero)

Foligno, 28 agosto 2023 – Non perdetevi questa edizione speciale di ECO, il supplemento cartaceo di Umbria Cronaca: 130 pagine patinate raccontano il costume della Giostra della Quintana.

Sarà presentato e distribuito gratuitamente giovedì 31 agosto, alle ore 17, presso l’oratorio del Crocifisso (attiguo all’auditorium San Domenico). Ingresso libero.

Un numero da collezione che non potrà mancare in ogni biblioteca, perché fa parte dell’editoria di pregio.

“Da tempo – dice il direttore responsabile della rivista, Gilberto Scalabrini – l’editoria attraversa grandi difficoltà, ma il pubblico dei lettori è ancora affezionato alla carta stampata di qualità. Per noi di ECO condurre in porto edizioni da collezione è un impegno arduo, un’avventura che viviamo da sette anni con un forte impegno e in modo spassionato.

Questo giornale è gratuito ed è stato realizzato grazie al contributo degli sponsor che ci hanno sostenuto, perché credono in una informazione e grafica accurate al servizio del lettore. Pertanto, mi corre l’obbligo di dire Grazie con la G maiuscola a tutti gli inserzionisti che sono felici di partecipare alla nostra avventura, consapevoli che si tratta di un giornale monografico da conservare in biblioteca”.

ECO racconta con passione lo splendore ritrovato del mondo seicentesco e tutte le informazioni sono trattate con agilità di sintesi e grande fedeltà storica.

Hanno collaborato a questa edizione speciale Domenico Metelli, Decio Barili, Anna Maria Rodante, Stefano Trabalza, Roberto Conticelli, Roberto Di Meo, Pia Fanciulli, Maria Antonietta Angelella, Stefania Menghini, Lorenzo Capoccia, Michela Cordiali, Sandra Tomassini, Ilaria Latini, Simone Antonini, Fabio Luccioli, Daniele Ciri, Noemi Montanari, Lucia Fantauzzi, Giulia Marinangeli, Giovanni Ruiu, Roberta Rossignoli, Antonio Ventura,Giuliano Fraolini, Maria Antonella Barontini, Cinzia Scalabrini, Mario Temperini, Rossano Renzini.

Il numero è stato curato nella grafica dall’art director Pierpaolo Ramotto, mentre l’impaginazione è di Marco Properzi. Ha collaborato con le sue tavole il noto fumettista e illustratore internazionale Moreno Chiacchiera.

Sfogliando le pagine di ECO si potrà toccare con mano l’eleganza del periodo barocco grazie alle foto artistiche di Gabriele Cirocchi che firma anche la stupenda copertina dove è ritratta la dama del rione Morlupo, Michela Cerbini.

