Perugia, 1 sett. 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso un supermercato di Ospedalicchio dove erano state segnalate due persone che, dopo aver asportato della merce dagli scaffali, si erano date alla fuga senza pagare.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la dipendente dell’esercizio commerciale, la quale ha riferito di aver notato i due uomini aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto. Dopo aver occultato della merce all’interno di uno zaino e negli indumenti, si erano dati alla fuga a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, a quel punto, hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza e tutte le altre informazioni utili al rintraccio dei due autori.

Al termine delle indagini, il personale del Commissariato è riuscito a risalire all’identità dei due uomini – identificati come un cittadino italiano, classe 1992, e un cittadino straniero, classe 1988 – noti alle Forze dell’Ordine per i precedenti di Polizia. Le indagini, inoltre, hanno permesso di constatare che l’auto a bordo del quale i due si erano allontanati a seguito del furto, risultava rubata.

Per questi motivi, il 30enne e il 34enne sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso.

Il veicolo, invece, successivamente ritrovato dagli agenti, è stato riconsegnato al proprietario.

(3)