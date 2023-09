Foligno, 3 sett. 2023 – Torna dopo tre anni di sospensione la “Fiera dei Soprastanti” è tornata oggi a fa rivivere le atmosfere del 1600 nel cuore del centro storico. Nel pomeriggio c’è stata un’invasione pacifica e festaiola. Un folla immensa ha visitato (purtroppo spesso sgomitando) la bella fiera che ha trasformato le vie e le piazze in un fiume umano in piena

Palazzo Candiotti, via scuola Arti e Mestieri e piazza san Nicolò dalle 11 di questa mattina e fino alle ore 22 sono i luoghi dove si vive l’atmosfera magica e irreale e la forte sensazione di trovarsi sospesi tra il presente ed un passato ricco di commercio, sensazione che i dieci Rioni vogliono condividere con tutti i graditi ospiti.

Ci sono, oltre alle 80 bancarelle in legno e vestite a festa, artisti e giullari, acrobati, musici, giocolieri del fuoco, faconieri, arcieri e combattenti.

La storia racconta che questa “Fiera” ebbe una notevole espansione e risonanza, sia per la durata sia per l’importanza acquisita negli anni. Privilegi papali ne autorizzarono l’istituzione permanente e così, nel 1600, la “Fiera dei Soprastanti” ebbe una data fissa ed uno spazio temporale preciso di due mesi, dal 20 maggio al 20 luglio, di ogni anno.

La locuzione adottata anche dagli storici locali, “Fiera dei Soprastanti” è ormai entrata in uso, e ben accolta, anche per una sua certa qualità evocativa. In realtà, i Soprastanti non erano né gli organizzatori, né i mercanti e, tanto meno, la Fiera era fatta in loro onore.

Essa fu così denominata dalla Magistratura straordinaria che – per tutto il tempo dell’evento – si sostituiva ad ogni autorità cittadina, in particolare a quella del Governatore e del Podestà, per regolare e mantenere, anche con l’uso della forza, il buon ordine in tutta al città ed in ogni settore della vita pubblica.

Questa magistratura era composta da 4 ufficiali, che avevano la piena giurisdizione civile e penale, un notaio, con il compito di redigere gli atti giudiziari, e, infine, il magistrato più giovane, detto Capitano della Fiera, che rendeva esecutive le sentenze.

Ogni giorno il Capitano e due Magistrati giravano per due volte per le strade e le piazze della città, accompagnati dai trombettieri e da due fanti, mentre il Notaro e gli altri due restavano sempre nel tribunale, in cui avevano anche un Fiscale ed un Consultore esperto di legge.

(Foto di Sara Ruffinelli)

FOTO GALLERY

(43)