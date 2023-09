Il riconoscimento è particolarmente significativo in vista dell’evento iridato che si terrà a Terni dal 2 all’8 ottobre, i Campionati di Scherma Paralimpica Terni

Terni, 3 sett. 2023 – Il mondo della scherma italiana si prepara a celebrare un momento di grandi riconoscimenti ed in questa occasione il Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma conferisce il “Distintivo d’Onore d’Oro” 2023 a Francesco Tiberi, consigliere ed atleta del Circolo Scherma Terni.

La cerimonia avrà luogo il 30 settembre presso il Circolo Nautico Posillipo a Napoli, e rappresenta un tributo speciale all’impegno e alla dedizione straordinari di Tiberi nella promozione della disciplina della scherma e nella crescita del movimento schermistico italiano.

Il “Distintivo d’Onore d’Oro” è uno dei più alti riconoscimenti che un membro della comunità schermistica italiana possa ricevere. Questo prestigioso riconoscimento è un tributo meritato a Francesco Tiberi per la sua lunga e continua dedizione alla scherma e alla sua costante ricerca dell’eccellenza nel mondo sportivo.

Francesco Tiberi, oltre ad essere un atleta di talento, ha svolto un ruolo fondamentale come consigliere del Circolo Scherma Terni. La sua passione per lo sport e il suo impegno nella formazione dei giovani schermidori hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo del circolo. Il suo lavoro instancabile ha ispirato numerosi giovani atleti, aiutandoli a perseguire i loro sogni schermistici.

Il riconoscimento è particolarmente significativo in vista dell’evento iridato che si terrà a Terni dal 2 all’8 ottobre, i Campionati di Scherma Paralimpica Terni 2023. Questo prestigioso torneo rappresenta un momento culminante per la città di Terni e per il Circolo Scherma Terni. Il “Distintivo d’Onore d’Oro” conferito a Francesco Tiberi è un simbolo tangibile dell’investimento continuo della società nel promuovere lo sport a livello locale, nazionale e internazionale.

Francesco Tiberi e l’intera società del Circolo Scherma Terni sono estremamente orgogliosi di questo riconoscimento, che è un tributo al loro impegno costante nel portare avanti la tradizione schermistica italiana. Il loro lavoro instancabile ha contribuito a far crescere la scherma nella città di Terni, in Italia e a livello globale.

