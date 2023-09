Spello, 6 sett. 2023 – “Tutto pronto per ” Duro Al Muro “, la gara di arrampicata sportiva, disciplina “Boulder” organizzata dai ragazzi della palestra di Arrampicata “il micamicromuro” del Club Alpino Italiano Sezione di Foligno.

Domenica 1 Ottobre 2023 ” il Muro” di Via Acquatino, 52, Spello si trasforma in teatro di competizione per i climbers, soci e non soci del Club.

Il regolamento della competizione prevede diversi livelli di difficoltà, in ordine, dai blocchi più facili ai più difficili: Bianchi, Verdi, Blu, Gialli, Rossi, Neri. Questo il programma: ore 15:30 apertura iscrizioni, 16:00 inizio qualifiche libere, 18:30 termine qualifiche, 19:00 inizio Finali “BIG”,” NO BIG”, “DONNE”.

Conclude l’ evento la premiazione dei vincitori e una festa per recuperare le forze e ritemprare lo spirito.

Molti gli sponsor che sostengono l’evento:

#ilmicamicromuro #caifoligno #e9 #serpillo #bernettienoteca #rematarlazzi #musicservice #spaziooutdoor #spaziooutdoor_perugia #ilrisuolatoreterni #ediliziaruffinelli

Di seguito il link di preiscrizione

